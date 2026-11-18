In Friuli Venezia Giulia l’ottobre 2026 si è chiuso con precipitazioni inferiori alla norma in gran parte della regione, nonostante le piogge intense del 21 ottobre sulle Prealpi. È quanto emerge dal bilancio mensile diffuso da ARPA FVG il 18 novembre: un episodio concentrato può provocare criticità anche quando il totale del mese resta sotto la media climatica.

Il confronto tra un giorno di maltempo e l’intero mese

Secondo il report ARPA-OSMER di ottobre, su buona parte del territorio le precipitazioni sono state inferiori alla media del 1991-2020, con scostamenti generalmente compresi tra il 10% e il 70%. Verso le Prealpi occidentali e sulle Alpi Carniche le piogge sono invece risultate in linea con la media del periodo.

A Piancavallo la stazione ha misurato 258,9 millimetri il 21 ottobre, contro i 331 millimetri indicati per l’intero mese: dividendo il dato giornaliero per il totale mensile, arrotondato al millimetro nel report, si ottiene circa il 78%. Quasi quattro quinti della pioggia di ottobre sono quindi caduti in un solo giorno.

In quell’episodio furono segnalati allagamenti ad Aviano, Budoia e Polcenigo. Il confronto climatico mensile risponde a una domanda diversa: misura la somma delle precipitazioni rispetto a quella normalmente attesa per ottobre, non gli effetti di un singolo episodio intenso.

Le differenze emergono anche tra stazioni: a Udine Sant’Osvaldo il report indica 57 millimetri nel mese, rispetto ai 331 di Piancavallo. In regione sono stati registrati da cinque a nove giorni di pioggia, inferiori alla media; il report considera piovoso un giorno con almeno un millimetro di precipitazione.

Temperature, due periodi di riferimento

Nella nota sul bilancio di ottobre ARPA indica per la pianura una temperatura media mensile intorno a 14-15 °C, in linea con l’ultimo decennio ma circa un grado sopra la media del 1991-2020. Il report usa anche il periodo 2016-2025: uno stesso valore può quindi risultare vicino alla media più recente e superiore a quella del trentennio.

Rispetto all’ultimo decennio, secondo l’agenzia la prima decade è stata più calda di circa 2 °C, la seconda nella norma e la terza più fredda di circa 2 °C. Nel testo della sezione temperature del report compare però un riferimento a settembre, mentre la tabella della stessa pagina e la nota ARPA indicano ottobre.

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