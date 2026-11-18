TRIESTE E GORIZIA – La seconda edizione del corso internazionale “Sfide e prospettive della diplomazia scientifica nell’Europa centrale, orientale e sudorientale” si svolgerà dal 24 al 27 novembre 2026 tra Trieste e Gorizia. La presentazione si è tenuta il 17 novembre alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen.

Il corso è promosso dal Segretariato esecutivo dell’InCE, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste, con il supporto di Area Science Park e del Centro internazionale di fisica teorica (Ictp), in collaborazione con il sistema scientifico regionale e l’Alleanza Ue per la diplomazia scientifica. Tra gli intervenuti, il segretario generale dell’Iniziativa Centroeuropea Franco Dal Mas, la rettrice di UniTS Donata Vianelli, la presidente di Area Science Park Caterina Petrillo e Sandro Scandolo, in rappresentanza dell’Ictp di Trieste.

Rosolen ha collegato l’iniziativa alle azioni internazionali del governatore Fedriga nell’ambito dei rapporti con l’Unesco e le Nazioni Unite: “L’iniziativa dell’InCE (Iniziativa Centro Europea), promossa con il sostegno della Regione e dei principali enti scientifici del territorio, si inserisce in piena sintonia con le azioni internazionali condotte dal governatore Fedriga nell’ambito dei rapporti con l’Unesco e le Nazioni Unite”.

Rosolen ha spiegato che la presentazione del sistema scientifico regionale e l’attivazione dell’hub Unesco — unico sul piano europeo insieme a quello di Parigi — conferiscono al Friuli-Venezia Giulia una centralità geopolitica e strategica fondamentale. Secondo l’assessore, questa rilevanza è ulteriormente avvalorata dall’intensa attività che l’InCE svolge a beneficio dell’Europa centrale e orientale.

“A Trieste e nell’intero Friuli Venezia Giulia, la scienza e la diplomazia – ha aggiunto Rosolen – costituiscono storicamente due asset strategici di rilievo globale, attivi fin dai tempi della Cortina di ferro. Un impegno che la Regione intende valorizzare a maggior ragione nell’attuale scenario geopolitico, che impone una profonda riflessione sul ruolo, sull’utilizzo e sugli sviluppi futuri della diplomazia scientifica”.

Il corso coinvolgerà 35 partecipanti da 12 Paesi dell’InCE

Il percorso formativo coinvolgerà 35 partecipanti, selezionati attraverso un bando pubblico e provenienti da 12 Paesi membri dell’InCE. Tra loro ci saranno diplomatici, ricercatori, funzionari pubblici, rappresentanti di università e organismi di ricerca, esponenti di organizzazioni non governative e studenti. Il programma prevede 15 moduli didattici, tre workshop, tre tavole rotonde e una visita di studio. Gli approfondimenti riguarderanno il rapporto tra scienza e geopolitica, la transizione energetica, i cambiamenti climatici e le implicazioni internazionali di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche.

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