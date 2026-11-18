TRIESTE – La manifestazione “Mettiti in gioco per la prevenzione: giochi, sport e solidarietà per tutta la famiglia”, promossa dall’Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori, si è svolta il 15 novembre 2026. In occasione dell’iniziativa, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha collegato la pratica sportiva alla prevenzione: “Coniugare la pratica sportiva con la prevenzione costituisce una scelta strategica di primaria importanza: una prevenzione efficace tutela il benessere dei cittadini e sostiene la sanità pubblica, riducendo il ricorso a interventi clinici più complessi. Lo sport, vissuto con la giusta moderazione e lontano dagli eccessi dell’agonismo estremo, rappresenta infatti un presidio essenziale per condurre una vita sana ed è al contempo un eccellente veicolo di comunicazione e sensibilizzazione”.

Scoccimarro ha ringraziato il Comune per aver reso possibile la realizzazione di quella che ha definito un’importante vetrina e le associazioni del territorio per l’impegno e la sensibilità dimostrati nell’organizzazione di un evento di tale rilievo. Ha inoltre ricordato che la sanità assorbe la quota maggioritaria del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

“Chi vi opera – ha affermato il rappresentante della Giunta regionale – svolge un lavoro egregio, ma il sostegno del mondo del volontariato rappresenta un valore aggiunto fondamentale e insostituibile per garantire un sistema sanitario pubblico e gratuito.

“I volontari – ha aggiunto l’assessore – sono una risorsa straordinaria per la comunità, guidati da uno spirito di altruismo che merita il massimo riconoscimento”.

EcoSport unisce attività motoria, stili di vita ed educazione ambientale

Scoccimarro ha sottolineato che l’Assessorato all’Ambiente e all’Energia promuove da tempo questo approccio con le iniziative del progetto “EcoSport”. Il progetto combina attività motoria, sani stili di vita ed educazione ambientale a partire dai più piccoli, affinché siano i bambini stessi a diventare maestri ed esempi per gli adulti.

In conclusione, l’assessore ha rivolto i suoi complimenti per la riuscita della “edizione zero”, auspicando che ne seguano altre: “Rivolgo dunque – ha concluso l’assessore – i miei più vivi complimenti per la riuscita di questa ‘edizione zero’, con l’auspicio che ne seguano molte altre”.

L’assessore Scoccimarro — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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