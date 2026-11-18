Dal 20 novembre 2026 ciclisti e pedoni non potranno percorrere i tratti della Ciclovia della Carnia gestiti da FVG Strade tra Caneva di Tolmezzo e Cercivento e quelli della diramazione tra Villa Santina e Ovaro. La chiusura invernale è prevista fino a cessata esigenza, senza una data di riapertura fissata.

La misura è disposta dall’ordinanza 23/2026 di FVG Strade ed è stata comunicata dalla società con un avviso datato 18 novembre. Riguarda le tratte indicate di sua competenza, non l’intera rete ciclabile della Carnia.

Le tratte interessate dal divieto

Sulla FVG 8, il provvedimento interessa i tratti gestiti da FVG Strade compresi tra l’intersezione con la strada provinciale 125 a Caneva, nel comune di Tolmezzo, e l’intersezione con la strada regionale 465, al chilometro 48+200 circa, nel comune di Cercivento.

Sulla FVG 8a, diramazione verso Comeglians, la chiusura riguarda i tratti di competenza fra via Laghetto a Villa Santina, al chilometro 9+580, e il chilometro 17+876 nel comune di Ovaro.

Gli estremi indicano l’area entro cui si trovano le tratte interessate: l’ordinanza non estende automaticamente il divieto a ogni strada o percorso ciclabile compreso fra quelle località. Lo stesso provvedimento dispone anche la chiusura di un tratto dell’Alpe Adria, FVG 1, fra i comuni di Venzone e Malborghetto-Valbruna.

Le ragioni della chiusura e la segnaletica

FVG Strade motiva la sospensione della circolazione ciclopedonale con l’esposizione dei tracciati alle intemperie invernali e con l’assenza di un servizio specifico di sgombero neve e spargimento di cloruri. Secondo la società, queste condizioni non consentono una fruizione sicura. Il divieto di accesso riguarda sia chi pedala sia chi percorre le tratte a piedi.

L’ordinanza prevede avvisi all’inizio e alla fine dei tratti e in corrispondenza delle intersezioni. Per chi programma uno spostamento, la chiusura comporta l’impossibilità di utilizzare le tratte indicate fino alla fine del provvedimento.

La chiusura e il percorso complessivo

La descrizione turistica dell’itinerario FVG 8 colloca il percorso da Tolmezzo lungo la valle del But, verso Zuglio, Arta Terme e Paluzza. Il piano regionale della mobilità ciclistica comprende anche la diramazione FVG 8a e prevede interventi per completare la rete: le tratte pianificate non coincidono necessariamente con quelle già percorribili.

La sospensione invernale ha un precedente: il 29 aprile 2024 FVG Strade annunciò la riapertura di tratti delle ciclovie dopo verifiche e interventi di messa in sicurezza. Quel precedente non determina quando terminerà la chiusura disposta per l’inverno 2026: il provvedimento attuale non indica una data di riapertura.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook