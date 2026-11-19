A Udine, dalle 9 di giovedì 19 novembre 2026, la chiusura al traffico di piazza Primo Maggio per la Fiera di Santa Caterina comporta deviazioni per le linee urbane 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10. La linea C è sospesa: le altre continuano a circolare sui percorsi modificati, con fermate sostitutive lungo le deviazioni.

L’avviso di TPL FVG indica nell’intestazione il periodo dal 19 al 23 novembre 2026. Nel dettaglio, però, il termine delle 12 del 23 novembre è accompagnato dall’anno 2025. Prima Udine riporta come termine delle variazioni le 12 del 23 novembre 2026.

Le deviazioni delle linee 1, 2 e 3

La linea 1, dalla stazione verso Chiavris, passa per via Aquileia, piazza Patriarcato, via Treppo, via Caneva, viale Trieste, via Renati, via Caccia e viale Volontari della Libertà. Da piazzale Osoppo verso la stazione la deviazione segue viale della Vittoria, via Diaz, viale Trieste, viale XXIII Marzo e piazzale D’Annunzio.

La linea 2 circolare sinistra e la linea 3 dalla stazione transitano da piazzale D’Annunzio, viale Trieste, via Renati, via Caccia, piazzale Osoppo e viale Volontari della Libertà. La linea 2 circolare destra e la 3 verso la stazione passano invece da piazzale Osoppo, viale della Vittoria, via Diaz, piazzale Oberdan, viale Trieste e viale XXIII Marzo.

Linee 7, 8, 9 e 10: percorsi e fermate

La linea 7 da via Marsala e la linea 10 circolare sinistra passano da piazzale D’Annunzio, viale Trieste e via Renati; proseguono rispettivamente per via Bernardinis e via Planis. Per la linea 7 da Godia e la 10 circolare destra il percorso indicato attraversa via Gorizia, via Diaz, piazzale Oberdan, viale Trieste e viale XXIII Marzo.

La linea 8 da via del Bon verso la stazione transita per via Albona, via del Bon, viale Trieste e piazzale D’Annunzio; dalla stazione verso via del Bon passa per piazzale D’Annunzio e viale Trieste. Per la linea 9 cambia la circolare destra, mentre la circolare sinistra resta regolare.

TPL segnala fermate sostitutive lungo i percorsi deviati, senza elencarne nel testo dell’avviso i singoli indirizzi.

La fiera e il ritorno ai percorsi abituali

La Fiera di Santa Caterina è in programma in piazza Primo Maggio dal 20 al 22 novembre. Le modifiche ai bus iniziano quindi il giorno precedente. Prima di partire è opportuno consultare l’avviso TPL per eventuali aggiornamenti sul termine delle variazioni e sulle fermate da utilizzare.

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