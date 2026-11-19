Giovedì 19 novembre la neve potrebbe scendere fino a circa 1.000 metri sulle Alpi Giulie, mentre in Friuli-Venezia Giulia sono attese piogge diffuse, anche intense verso l’Isontino e Trieste. È il quadro della previsione regionale ARPA FVG emessa il 18 novembre alle 12:18.

La quota neve è una previsione, non un’osservazione: il possibile abbassamento riguarda soprattutto il pomeriggio e non indica necessariamente accumuli a 1.000 metri. Per chi programma spostamenti o attività in montagna, le condizioni potranno variare da una zona all’altra.

Piogge più intense a est e vento sulla costa

Il passaggio di un fronte è previsto con cielo coperto e piogge generalmente abbondanti sulla regione. I fenomeni potranno essere più intensi sulla fascia orientale, in particolare verso l’Isontino e Trieste; sono possibili anche temporali.

Nel bollettino regionale di vigilanza meteorologica, le zone Isontino e Carso e Trieste rientrano nella classe di pioggia prevista tra 50 e 100 millimetri. Il valore si riferisce ad aree ampie e non stabilisce quanta pioggia cadrà in ogni comune.

Nelle ore centrali è previsto sulla costa un temporaneo vento sostenuto da sud, che potrebbe far aumentare l’altezza delle onde. Dal tardo pomeriggio sono attese schiarite a partire da ovest; in serata potranno formarsi foschie o nebbie locali.

Quota neve in calo sulle Alpi Giulie

Al mattino il limite delle nevicate è previsto oltre i 1.500 metri circa. Nel pomeriggio dovrebbe scendere, fino a raggiungere localmente i 1.000 metri sulle Alpi Giulie.

La previsione precedente, emessa il 17 novembre, indicava deboli nevicate sopra i 1.800-2.000 metri. Il nuovo quadro prospetta quindi un possibile interessamento di quote più basse, senza che questo significhi condizioni identiche su tutte le montagne regionali.

La distinzione tra previsioni e allerte

Una previsione di pioggia o neve non equivale automaticamente a un’allerta. Nel bollettino nazionale di criticità delle 15:11 del 18 novembre, il Friuli-Venezia Giulia non compare tra le zone in allerta per rischio idraulico, idrogeologico o temporali nella giornata del 19 novembre. Il documento non esaurisce gli eventuali avvisi regionali per altri fenomeni.

Per venerdì 20 novembre la previsione regionale emessa il 18 novembre indica tempo stabile con cielo variabile e possibili foschie o nebbie locali nelle ore notturne. Per gli spostamenti di giovedì restano utili gli aggiornamenti delle previsioni e degli avvisi di protezione civile.

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