Il Partito Animalista Italiano del Friuli Venezia Giulia e Animal Pride Defending Association chiedono verifiche sul coinvolgimento delle associazioni venatorie nell’educazione ambientale a scuola, dopo un progetto di Federcaccia FVG nella primaria di Arta Terme, in Carnia.

Le organizzazioni affermano di aver scritto agli enti competenti e, come riportato da Nordest24 il 18 novembre, annunciano una proposta di legge regionale per escludere dalle attività educative le associazioni venatorie e altri soggetti legati alla caccia. È un’iniziativa dichiarata in preparazione: non è un divieto già approvato.

Le richieste delle associazioni

Secondo gli animalisti, l’educazione alla tutela della fauna dovrebbe essere affidata a soggetti qualificati e indipendenti dalle attività venatorie. Le due organizzazioni ritengono incompatibile la partecipazione dei cacciatori con l’imparzialità dei percorsi rivolti agli alunni.

Riferiscono di essersi rivolte al Ministero e all’Ufficio scolastico regionale e di aver inviato una missiva anche all’assessorato regionale all’Istruzione e al Garante regionale dei diritti della persona. L’invio delle richieste non equivale a una decisione degli enti destinatari.

Il progetto sulla fauna nella primaria

L’iniziativa contestata si chiama La Vigilanza Venatoria Ambientale incontra le scuole. Nella presentazione del percorso, ripresa da Studio Nord, Federcaccia FVG indica la primaria di Arta Terme come sede conclusiva della fase autunnale.

Salvatore Salerno, coordinatore regionale del servizio di vigilanza venatoria, ha spiegato che l’incontro ad Arta era dedicato al riconoscimento della fauna e si è svolto con la partecipazione dell’Unione nazionale cacciatori zona Alpi. «Questa è la Federcaccia: presenza sul territorio, conoscenza e divulgazione», ha dichiarato.

Secondo la presentazione del progetto, gli incontri sono organizzati con gli insegnanti e illustrano anche le attività di vigilanza ambientale, dal controllo del territorio al recupero degli animali in difficoltà e ai censimenti. Il percorso può comprendere l’osservazione di selvatici curati dal Centro regionale di recupero fauna e la loro liberazione in natura; la presentazione non precisa se queste esperienze si siano svolte ad Arta Terme.

Federcaccia prevede nuovi appuntamenti in primavera per le primarie e, con gli opportuni adattamenti, anche per le scuole dell’infanzia.

La proposta e l’interrogazione in Regione

Le associazioni animaliste indicano il sostegno del consigliere regionale Furio Honsell alla proposta in preparazione. Tra le incompatibilità richieste figurano quelle per associazioni e federazioni venatorie, ma anche per altri soggetti legati alla caccia, compresi appartenenti alle forze dell’ordine che se ne occupano o la praticano e chi gestisce attività faunistico-venatorie.

Honsell ha comunicato di aver presentato una nuova interrogazione alla Giunta sulle iniziative di Arta Terme e su eventuali progetti analoghi. Nella nota diffusa dal Consiglio regionale, il consigliere ricorda una precedente interrogazione del luglio 2025: secondo il suo resoconto, il 19 febbraio 2026 l’assessora Alessia Rosolen aveva richiamato l’autonomia scolastica e l’assenza di competenze regionali nella gestione delle attività didattiche.

Il consigliere chiede ora alla Giunta se intenda promuovere un confronto istituzionale sul tema, nel rispetto dell’autonomia degli istituti. Restano da conoscere la risposta all’interrogazione, le eventuali posizioni degli enti interpellati dagli animalisti e gli sviluppi della proposta annunciata.

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