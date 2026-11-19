A Drenchia, in provincia di Udine, il servizio di autobus extraurbani è limitato alla fermata di Clabuzzaro bivio dal 18 novembre al 22 dicembre 2026. La modifica, dovuta ai lavori di messa in sicurezza della SR 45, lascia sospese tutte le fermate di sei località.

Secondo l’avviso di Tpl Fvg sul collegamento Cras-Drenchia, non sono servite le fermate di Crai, Zuodar, Trinco, Drenchia, Lase e Cras.

Cosa cambia per chi viaggia

Chi deve partire da una delle località interessate o raggiungerla non può usare le fermate sospese. Per il servizio limitato, il punto indicato dal gestore è il bivio di Clabuzzaro. L’avviso non specifica eventuali servizi alternativi, fermate sostitutive o singole corse interessate.

La limitazione è prevista fino al 22 dicembre 2026. Per informazioni sulle corse e sugli eventuali aggiornamenti è disponibile il servizio clienti di Tpl Fvg: il call center risponde allo 040 9712343 tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6 alle 22.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook