Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto nella mattina del 18 novembre 2026 a Polcenigo, sulla strada provinciale 29 Pedemontana, alla curva della Santissima. Secondo il resoconto dell’ANSA, tutti e tre sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Pordenone e nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La prima ricostruzione dello scontro

Secondo una prima ricostruzione, un’utilitaria con due giovani a bordo avrebbe perso il controllo nel tratto in discesa, invadendo la corsia opposta e urtando il guardrail. La seconda auto arrivava dalla direzione contraria: il conducente avrebbe tentato di evitare l’impatto, senza riuscirci.

La sequenza e le cause dell’incidente restano oggetto degli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.

L’intervento dei soccorritori

Sulla provinciale sono arrivati i vigili del fuoco di Pordenone e il personale sanitario. Per raggiungere gli occupanti di una delle vetture è stato necessario aprire un varco nella carrozzeria.

Secondo la ricostruzione delle operazioni di soccorso, i pompieri hanno prima spostato l’altra auto con un argano manuale per creare spazio, poi hanno utilizzato cesoie e divaricatore. Al termine dell’intervento hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area.

I carabinieri dovranno chiarire la dinamica dello scontro.

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