Cronaca & AttualitàPordenone
Polcenigo, scontro tra due auto sulla Pedemontana: tre feriti
L’incidente è avvenuto alla curva della Santissima, sulla provinciale 29. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Pordenone; i carabinieri accertano la dinamica.
Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto avvenuto nella mattina del 18 novembre 2026 a Polcenigo, sulla strada provinciale 29 Pedemontana, alla curva della Santissima. Secondo il resoconto dell’ANSA, tutti e tre sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Pordenone e nessuno sarebbe in pericolo di vita.
La prima ricostruzione dello scontro
Secondo una prima ricostruzione, un’utilitaria con due giovani a bordo avrebbe perso il controllo nel tratto in discesa, invadendo la corsia opposta e urtando il guardrail. La seconda auto arrivava dalla direzione contraria: il conducente avrebbe tentato di evitare l’impatto, senza riuscirci.
La sequenza e le cause dell’incidente restano oggetto degli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.
L’intervento dei soccorritori
Sulla provinciale sono arrivati i vigili del fuoco di Pordenone e il personale sanitario. Per raggiungere gli occupanti di una delle vetture è stato necessario aprire un varco nella carrozzeria.
Secondo la ricostruzione delle operazioni di soccorso, i pompieri hanno prima spostato l’altra auto con un argano manuale per creare spazio, poi hanno utilizzato cesoie e divaricatore. Al termine dell’intervento hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area.
I carabinieri dovranno chiarire la dinamica dello scontro.
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