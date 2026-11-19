La graduatoria provvisoria del bando regionale per sostenere le strutture che ospitano sagre, feste locali e fiere tradizionali comprende 403 domande, per oltre 26 milioni di euro di contributi richiesti. Per il triennio 2026-2028 sono disponibili 2,26 milioni di euro, che potranno finanziare le prime 34 domande, previa verifica dei requisiti. La misura riguarda il Friuli-Venezia Giulia e, come ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, la graduatoria provvisoria è relativa al bando previsto dall’articolo 3 della legge regionale 7/2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1293 del 4 settembre 2026.

«L’approvazione della graduatoria provvisoria del bando regionale destinato a Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro rappresenta un passaggio importante per sostenere gli investimenti nelle strutture che ospitano sagre, feste locali e fiere tradizionali. Le 403 domande inserite in graduatoria, per oltre 26 milioni di euro di contributi richiesti, dimostrano quanto sia sentita in tutto il Friuli Venezia Giulia questa esigenza. La Regione mette a disposizione 2,26 milioni di euro per il triennio 2026-2028, che consentiranno di finanziare le prime 34 domande, previa verifica dei requisiti previsti dal bando. Parliamo di luoghi che rappresentano punti di riferimento per la vita associativa, il volontariato e la socialità delle nostre comunità, soprattutto nei piccoli centri».

I contributi sono rivolti a Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro per interventi su immobili e impianti situati nel territorio regionale e di proprietà dei beneficiari. Gli edifici devono essere destinati a sede legale o operativa ed essere utilizzati per sagre, feste locali e fiere tradizionali.

Le domande sono state presentate dal 24 settembre al 29 ottobre 2026: in tutto ne sono arrivate 417. Dopo aver considerato le 14 istanze successivamente sostituite, quelle inserite in graduatoria risultano 403, per un totale di 26.169.155,78 euro di contributi richiesti.

«Questi numeri confermano la straordinaria vitalità del tessuto associativo regionale, ma evidenziano anche un fabbisogno importante di investimenti. La nostra attenzione è rivolta alle infrastrutture che consentono lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni adeguate di sicurezza, accessibilità e funzionalità. Investire su questi immobili permette di mettere a disposizione delle comunità strutture più moderne, efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di chi le utilizza, migliorando spazi che svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei territori». Amirante ha sottolineato che l’attenzione della Regione è rivolta alle strutture e alle condizioni in cui si svolgono le manifestazioni.

Acquisto delle sedi e lavori: gli interventi richiesti

Delle 403 domande in graduatoria, 59 riguardano l’acquisto della sede. Le altre 344 si riferiscono a manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento normativo e ampliamento degli edifici.

Per numero di richieste, la provincia di Udine è al primo posto con 233 domande; seguono Pordenone con 99, Gorizia con 40 e Trieste con 31. Quanto ai richiedenti, sono state presentate 172 domande da associazioni, 141 da parrocchie, 80 da Pro Loco e 10 da fondazioni.

«È particolarmente significativo che questa misura coinvolga realtà diverse, accomunate dalla volontà di mantenere vivi i propri territori. Le sagre e le feste tradizionali sono espressione della memoria e dell’identità locale, occasioni di incontro tra generazioni, di promozione delle produzioni tipiche e di valorizzazione del lavoro svolto da migliaia di volontari. La Regione intende accompagnare questo impegno, contribuendo a migliorare le strutture nelle quali prendono forma le attività associative e le manifestazioni che caratterizzano le nostre comunità». L’assessore ha aggiunto che la misura coinvolge realtà diverse e che la Regione intende contribuire a migliorare le strutture utilizzate per attività associative e manifestazioni.

Finanziamenti subordinati alla verifica delle domande

La dotazione finanziaria attualmente disponibile è di 2.258.544,85 euro per il triennio 2026-2028 e consentirà di finanziare, previa verifica dei requisiti previsti dal bando, le prime 34 domande utilmente collocate in graduatoria.

La graduatoria è approvata con riserva di una successiva verifica dei requisiti e delle dichiarazioni presentate dai richiedenti. Gli uffici regionali avvieranno l’istruttoria delle domande ai primi posti, controllando la documentazione e la corrispondenza degli elementi dichiarati ai fini dell’attribuzione dei punteggi. Ai soggetti interessati sarà richiesta la documentazione necessaria per adottare i provvedimenti di concessione entro termini compatibili con la chiusura dell’esercizio finanziario.

«La risposta al bando è stata particolarmente ampia e testimonia un fabbisogno che supera le risorse oggi disponibili. Per questo resta aperta la possibilità di valutare successivi rifinanziamenti, compatibilmente con le disponibilità dei futuri bilanci regionali. L’obiettivo è dare continuità a un percorso che riconosce il valore delle nostre associazioni e delle comunità locali, sostenendo interventi destinati a produrre benefici duraturi per il territorio». Amirante ha concluso indicando la possibilità di valutare ulteriori finanziamenti, subordinati alle disponibilità dei futuri bilanci regionali.

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