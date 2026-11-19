La manovra di bilancio 2027 del Friuli-Venezia Giulia arriva in I Commissione integrata con 6,71 miliardi di euro di risorse manovrabili, circa 193 milioni in più rispetto al 2026. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha illustrato il bilancio di previsione 2027-2029 il 19 novembre, avviando il confronto consiliare sui testi.

Secondo il resoconto della seduta di Trieste Cafe, l’assessore ha indicato anche un margine di circa 80 milioni: 50 milioni da assegnare con emendamenti che la Giunta presenterà nelle commissioni e circa 30 milioni ancora disponibili. Le misure sono all’esame del Consiglio regionale: la loro presentazione non equivale all’approvazione definitiva.

Le risorse della manovra

La Regione quantifica le risorse manovrabili per il 2027 in 6.709,8 milioni di euro, rispetto ai 6.517 milioni del 2026. L’incremento arrotondato è di 193 milioni: il confronto riguarda la dotazione manovrabile, non fondi interamente liberi da vincoli o già assegnati a nuovi interventi.

La voce più consistente del quadro presentato da Zilli comprende 3.894,4 milioni per salute, politiche sociali e disabilità. Altri 721,3 milioni riguardano autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione. Sono importi aggregati per settore, non somme destinate a un singolo servizio o Comune.

Nel presentare la manovra, Zilli ha parlato di una «finanziaria espansiva» e ha indicato tra le priorità della spesa corrente sanità, enti locali e misure per le famiglie.

Gli emendamenti e il confronto politico

Il 17 novembre la Giunta aveva approvato un pacchetto di emendamenti da 48 milioni da sottoporre alle commissioni. La proposta principale riguarda 30 milioni per coprire le domande di contributo per il fotovoltaico residenziale presentate entro il 15 settembre 2026. Il pacchetto comprende anche risorse per gli enti locali e altri settori.

La proposta sul fotovoltaico riguarda domande già presentate, non l’apertura di un nuovo sportello, e resta soggetta all’esame consiliare. Il rapporto contabile tra il pacchetto da 48 milioni e i 50 milioni indicati il 19 novembre non è stato precisato nei resoconti disponibili: le due cifre non vanno quindi sommate. Le altre misure del pacchetto della Giunta comprendono interventi per servizi pubblici locali, imprese e patrimonio culturale.

Nel dibattito in I Commissione, il consigliere Furio Honsell ha proposto di usare maggiori risorse per ridurre l’addizionale regionale Irpef a favore dei contribuenti con redditi più bassi. È una proposta politica, non una riduzione già deliberata. Giorgio Baiutti, presidente del Consiglio delle autonomie locali, ha comunicato il parere favorevole unanime dell’organismo sui documenti di bilancio.

Il calendario dell’esame

La I Commissione ha ricevuto l’illustrazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale e dei disegni di legge collegata, stabilità e bilancio. Il calendario del Consiglio regionale prevede l’esame per materia in VI Commissione il 19 novembre e, il 20 novembre, in IV Commissione alle 10 e in V Commissione alle 14.

I lavori sulla manovra proseguiranno, secondo il calendario, il 24 e il 25 novembre; il passaggio in aula è atteso a dicembre. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sui testi e sugli eventuali emendamenti: fino all’approvazione, importi e destinazioni possono cambiare.

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