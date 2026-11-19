Il Comitato faunistico del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole alla sospensione della caccia alla lepre in tutta la regione, dopo il focolaio di mixomatosi segnalato ad Aquileia. Il voto è stato unanime nella seduta del 18 novembre 2026, secondo quanto riferiscono Caccia Passione e Il Dolomiti.

Il parere non coincide con l’entrata in vigore di un divieto. Caccia Passione, in un articolo del 19 novembre, indica come atteso nei giorni successivi il provvedimento definitivo; decorrenza e durata della sospensione dipenderanno dall’atto regionale.

Il focolaio segnalato ad Aquileia

Il Dolomiti riferisce del ritrovamento di diverse lepri morte nella riserva di caccia di Aquileia, in provincia di Udine. Caccia Passione indica quello locale come focolaio ufficiale e riporta altre segnalazioni non ufficiali di lepri morte nella pianura regionale. Il solo ritrovamento di un animale morto non basta, tuttavia, a stabilire la causa del decesso.

La sospensione avrebbe uno scopo precauzionale: evitare il prelievo delle lepri che potrebbero superare la malattia e contribuire alla ripresa della popolazione. È la motivazione attribuita al servizio regionale da Caccia Passione.

Che cosa serve per la sospensione

La pagina regionale sul calendario venatorio e le restrizioni spiega che, per ragioni legate alla consistenza della fauna o in circostanze eccezionali, il presidente della Regione o l’assessore delegato può disporre limitazioni con decreto, dopo aver sentito gli organismi competenti.

Nel vicino Veneto sono già state adottate limitazioni alla caccia alla lepre e misure di sorveglianza. I provvedimenti veneti sono distinti e non si applicano automaticamente al Friuli Venezia Giulia.

Come segnalare una lepre morta o in difficoltà

La mixomatosi è una malattia virale che può colpire lepri e conigli e non è trasmissibile all’essere umano. Noduli cutanei, gonfiore delle palpebre e infiammazioni agli occhi sono fra i segni indicati dalle autorità venete per riconoscere un possibile caso; la diagnosi richiede accertamenti.

Chi trova un animale selvatico morto o ferito non deve toccarlo né spostarlo. La Regione invita a comunicare subito il ritrovamento e a seguire le istruzioni degli operatori: la pagina sul recupero della fauna selvatica riporta i recapiti per territorio e le fasce orarie.

Le precauzioni per i conigli domestici

Il virus può trasmettersi tra animali anche attraverso insetti come pulci e zanzare. Chi vive con un coniglio può discutere con il veterinario il programma vaccinale e le misure per ridurre l’esposizione agli insetti. Se l’animale presenta sintomi sospetti, è opportuno contattare tempestivamente il veterinario, senza tentare una diagnosi autonoma.

Per la caccia alla lepre, il prossimo passaggio sarà l’eventuale decreto regionale, dal quale dipenderanno l’entrata in vigore e le condizioni della sospensione.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook