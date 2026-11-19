I carabinieri hanno arrestato a Fontanafredda, nella serata del 18 novembre, un uomo condannato per aver sottratto il figlio minorenne all’ex compagna e averlo trattenuto all’estero. Il 48enne è stato trasferito nel carcere di Pordenone per scontare quattro anni e due mesi di reclusione.

L’intervento, secondo la ricostruzione pubblicata da Il Friuli, dà esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lecce. L’uomo era formalmente residente nel Leccese, ma domiciliato nel Pordenonese.

La condanna e l’ordine di carcerazione

La condanna riguarda anche una serie di minacce e ricatti rivolti all’ex compagna. Secondo quanto riportato dalla testata, l’uomo aveva portato il figlio in Egitto.

La sentenza era stata confermata in appello e la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo, rendendo irrevocabile la condanna. L’intervento dei carabinieri riguarda quindi l’esecuzione della pena, non una misura cautelare per una nuova indagine.

Oltre alla reclusione, riferisce Il Friuli, sono previste una multa di 2.500 euro, l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione dalla potestà genitoriale. Dopo le formalità, il 48enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Pordenone.

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