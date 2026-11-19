TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, venerdì 20 novembre, sarà caratterizzato da una giornata nel complesso tranquilla, con cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche saranno influenzate da infiltrazioni umide in transito sul Nord-Est, che porteranno nuvolosità su diverse zone del Friuli Venezia Giulia, senza tuttavia determinare fenomeni significativi sul capoluogo giuliano. Le temperature saranno comprese tra una minima di 11°C e una massima di 13°C. I venti soffieranno moderati da Sudest al mattino, ruotando da Sudovest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo. La giornata di venerdì si presenterà all’insegna di una sostanziale stabilità, anche se il cielo non sarà completamente libero dalle nubi. Su Trieste sono attesi passaggi nuvolosi alternati a momenti più luminosi, in un contesto comunque asciutto e senza piogge. Il quadro meteorologico regionale sarà caratterizzato da una maggiore presenza di nuvole sulle pianure e da condizioni variabili sui rilievi. Sulle pianure meridionali, in particolare, la copertura nuvolosa iniziale tenderà a diminuire dalla tarda mattinata, lasciando spazio a schiarite anche ampie. Sulle pianure settentrionali, invece, le nubi potranno risultare più persistenti, con aperture parziali nella seconda parte della giornata.

Mattino: nuvolosità variabile e vento moderato da Sudest

Le prime ore di venerdì saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi, con possibili passaggi di nubi senza conseguenze sul piano delle precipitazioni. La temperatura minima si attesterà intorno agli 11°C, rendendo il risveglio relativamente mite rispetto alle giornate più fredde del periodo. A soffiare sarà un vento moderato da Sudest, che potrà rendersi percepibile soprattutto lungo la costa e nelle zone più esposte. Non sono previste piogge e il mare si manterrà poco mosso.

Pomeriggio: schiarite e massima di 13°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà complessivamente stabile. Le nubi continueranno ad alternarsi a schiarite, senza impedire momenti di maggiore luminosità. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, con un’escursione termica contenuta rispetto ai valori del mattino. La ventilazione ruoterà dai quadranti sud-occidentali, con venti moderati da Sudovest. Anche nelle ore centrali non sono attesi fenomeni: Trieste resterà quindi al riparo dalle precipitazioni, nonostante il passaggio di nuvolosità sul resto della regione.

Sera: cieli poco nuvolosi e mare poco mosso

In serata il quadro meteorologico non dovrebbe subire cambiamenti significativi. Sono attesi ancora cieli poco nuvolosi, senza piogge in arrivo. La ventilazione resterà legata ai quadranti sud-occidentali, mentre il mare continuerà a essere poco mosso. La giornata si concluderà dunque senza particolari criticità, con temperature in graduale diminuzione dopo il tramonto e nessuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 21 novembre: cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili;

cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili; Domenica 22 novembre: possibile ritorno della pioggia, con un aumento della nuvolosità;

possibile ritorno della pioggia, con un aumento della nuvolosità; Lunedì 23 novembre: tendenza a un miglioramento, con cieli poco nuvolosi.

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