PASIAN DI PRATO E GONARS – La prima tappa della NextGen Cup 2026-2027 si giocherà dal 27 al 29 novembre 2026 nei palazzetti di Pasian di Prato e Gonars. Il torneo, riservato alle formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A, prevede due gironi da otto squadre e l’ingresso alle partite sarà gratuito. La seconda tappa è in programma dal 4 al 7 gennaio 2027 a Rimini e Santarcangelo di Romagna; le migliori otto formazioni accederanno alla fase finale di Torino.

La presentazione della prima tappa si è svolta il 19 novembre nella sede della Regione a Udine, in Friuli-Venezia Giulia. Il vicegovernatore e assessore regionale allo Sport, Mario Anzil, ha presentato la manifestazione nazionale come un’occasione di confronto per i giovani talenti e di promozione del territorio.

“La NextGen Cup rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani dell’Apu Udine e della Pallacanestro Trieste, che potranno confrontarsi con i coetanei delle più importanti realtà cestistiche italiane. La Regione sostiene con convinzione questa manifestazione, pienamente in linea con il nostro impegno a favore dello sport giovanile, al quale dedichiamo risorse e strumenti specifici per consentire a un numero sempre maggiore di ragazzi di praticare la disciplina che amano”.

La Regione finanzia l’organizzazione e sostiene i club giovanili

“Manifestazioni di questo livello – ha sottolineato Anzil – permettono ai ragazzi di vivere esperienze sportive di grande valore, alimentano l’entusiasmo e offrono anche agli appassionati l’occasione di conoscere e apprezzare i protagonisti del basket di domani. Per questo la Regione ha collaborato con la Lega all’organizzazione e al sostegno dell’iniziativa, ricorrendo agli strumenti di finanziamento dedicati agli eventi di particolare rilievo, al di fuori dei bandi ordinari annuali”.

Il vicegovernatore ha richiamato anche le politiche regionali a sostegno delle associazioni sportive e ha ricordato l’introduzione di una misura che, per la prima volta, prevede contributi per le spese ordinarie dei sodalizi dotati di un settore giovanile. Anzil ha evidenziato: “La nostra attenzione è rivolta soprattutto alla possibilità di ampliare l’accesso alla pratica sportiva, sostenendo il lavoro quotidiano delle società e delle associazioni che accompagnano la crescita dei più giovani”.

Udine e Trieste in Serie A, la pallacanestro regionale attira visitatori

Anzil ha ricordato il momento particolarmente favorevole della pallacanestro regionale, con Udine e Trieste entrambe protagoniste nella massima serie nazionale. Ha dichiarato: “La presenza di due squadre del Friuli-Venezia Giulia ai vertici del basket italiano testimonia la vitalità di questo movimento e il lavoro svolto dalle società, dai dirigenti e da tutti coloro che contribuiscono alla crescita dello sport sul territorio”.

Tra gli elementi di valore della manifestazione il vicegovernatore ha indicato anche le ricadute turistiche, legate all’arrivo di squadre, famiglie e appassionati da altre regioni. Anzil ha osservato: “L’arrivo delle squadre, delle famiglie e degli appassionati da altre regioni offrirà l’opportunità di far conoscere il Friuli Venezia Giulia e la varietà dei suoi paesaggi, dalla montagna alla pianura fino alla laguna, valorizzando anche i Comuni che ospiteranno le competizioni”, ha osservato il vicegovernatore.

In conclusione, Anzil ha ringraziato la Lega, i rappresentanti della pallacanestro regionale, le amministrazioni comunali coinvolte e gli organizzatori. Ha rivolto un particolare riconoscimento all’Apu Udine per il contributo all’organizzazione della manifestazione e per il ruolo di ambasciatrice dello sport udinese e regionale.

Foto di gruppo con il vicegovernatore Mario Anzil, le autoritÃ e gli organizzatori della Next Gen Cup 2026-2027. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore Anzil durante il suo intervento sul valore della competizione. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore Mario Anzil accanto al pallone della Next Gen Cup 2026-2027. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Un momento della conferenza stampa nella sede della Regione a Udine. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Mario Anzil sottolinea l’importanza del basket per i giovani del Friuli-Venezia Giulia. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Le autoritÃ e gli organizzatori alla presentazione della Next Gen Cup 2026-2027. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Mario Anzil illustra il sostegno regionale allo sport giovanile. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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