A Pordenone i rilevatori del censimento dovrebbero ricevere cartellini con un codice identificativo univoco, pensato per aiutare le famiglie a riconoscere chi si presenta alla porta. La misura è stata annunciata il 18 novembre 2026 dall’assessore comunale all’Anagrafe e alla statistica Walter De Bortoli, secondo il resoconto di PordeNews.

La misura è stata descritta come un’iniziativa costruita con la Prefettura: il codice sarebbe registrato anche presso quest’ultima e potrebbe essere comunicato al 112 per verificare l’identità del rilevatore. Nel resoconto non è indicata una data di attivazione dei nuovi cartellini o della procedura telefonica.

Come chiedere informazioni sui rilevatori

Le visite del censimento sono già in corso. Il comunicato del Comune precisa che dal 12 novembre le famiglie che non hanno completato il questionario possono essere contattate dagli operatori comunali o ricevere la visita di un rilevatore munito di tesserino di riconoscimento.

Per informazioni e assistenza sono disponibili l’Ufficio statistica del Comune, ai numeri 0434 392 379, 0434 392 381 e 0434 392 283, e il numero gratuito Istat 1510. Secondo il resoconto dell’annuncio, a questi recapiti si possono chiedere conferme su nome, cognome e incarico del rilevatore assegnato.

Il 1510 è attivo fino al 23 dicembre, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, come indicato dall’Istat nelle istruzioni per partecipare. L’ufficio comunale riceve anche su appuntamento in municipio, in corso Vittorio Emanuele II 64, al primo piano, stanza 4.

Le famiglie coinvolte e le scadenze

Il censimento non riguarda tutte le famiglie: a Pordenone quelle selezionate dall’Istat sono 1.430 e hanno ricevuto una lettera nominativa con le istruzioni. La partecipazione delle famiglie campione è obbligatoria.

Il questionario può essere compilato autonomamente online fino al 6 dicembre 2026, usando le credenziali ricevute oppure SPID o CIE dell’intestatario della lettera. Dal 7 dicembre, per completarlo, occorrerà l’assistenza di un rilevatore o di un operatore comunale. La raccolta si conclude il 23 dicembre 2026.

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