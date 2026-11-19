Il Comitato di partecipazione dei consultori di Trieste chiede chiarimenti ad ASUGI sulla continuità dell’assistenza ginecologica, dopo le assenze segnalate allo Spazio Giovani e le difficoltà riferite da utenti che cercano visite per la menopausa. Nell’avviso ASUGI del 30 ottobre sono indicate sei giornate senza ginecologa a novembre: due devono ancora arrivare, il 23 a Valmaura e il 27 a Roiano.

In entrambe le fasce l’azienda sanitaria prevede la presenza di un operatore dedicato allo Spazio Giovani. La consigliera regionale Giulia Massolino, del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, ha annunciato un’interrogazione alla Giunta sulle cause delle assenze e sulle soluzioni per garantire il servizio.

Le date e le sedi interessate

Delle sei giornate segnalate dall’avviso, quattro sono già trascorse: il 5, 12, 16 e 17 novembre. Le altre due riguardano:

Lunedì 23 novembre , il consultorio di Valmaura, in via Valmaura 59: operatore presente dalle 13.30 alle 15.30.

, il consultorio di Valmaura, in via Valmaura 59: operatore presente dalle 13.30 alle 15.30. Venerdì 27 novembre, il consultorio di Roiano, in via Stock 2: operatore presente dalle 16.30 alle 18.30.

L’avviso segnala l’assenza della ginecologa e la presenza di un operatore dedicato, senza indicare una sostituzione specialistica. Non annuncia la chiusura dello Spazio Giovani.

Secondo la scheda ASUGI sullo Spazio Giovani, il servizio è gratuito, aperto ai ragazzi fino a 23 anni e accessibile senza appuntamento negli orari dedicati. Tra le attività figurano colloqui informativi, consulenze sulla sessualità ed eventuali visite ginecologiche.

Le richieste sulle visite e sul personale

Come riportato da Trieste Cafe nella ricostruzione della nota del Comitato, la richiesta ad ASUGI comprende chiarimenti sulle cause della discontinuità, la sostituzione del personale assente e dati aggiornati sulle ore di attività ginecologica erogate e su quelle rimaste scoperte.

Il Comitato riferisce anche segnalazioni di difficoltà nell’ottenere appuntamenti ginecologici per la menopausa e chiede informazioni sulla disponibilità delle prestazioni. Le segnalazioni non accertano, da sole, un’interruzione generale delle visite.

ASUGI include le visite per la menopausa tra le prestazioni dell’ambulatorio ginecologico consultoriale, accessibile su appuntamento. La scheda descrive il servizio previsto, ma non chiarisce l’effettiva disponibilità degli appuntamenti segnalata dal Comitato.

L’interrogazione annunciata

Nella nota diffusa dal Consiglio regionale, Massolino chiede se le assenze siano legate al pensionamento di una professionista e, in tal caso, quando sia previsto un concorso per la sostituzione. Il pensionamento è posto come domanda, non indicato come causa accertata. La consigliera sollecita anche soluzioni nel frattempo per le persone giovani.

Per informazioni ASUGI indica i numeri di accoglienza 040 399 6246 per Valmaura e 040 399 6431 per Roiano. Restano attesi i chiarimenti chiesti dal Comitato e la presentazione dell’interrogazione annunciata alla Giunta.

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