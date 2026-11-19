UDINE – Il meteo a Udine per domani, venerdì 20 novembre, sarà caratterizzato da una giornata variabile, con nubi sparse alternate a schiarite e nessuna precipitazione prevista. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Friuli Venezia Giulia favoriranno una certa nuvolosità, soprattutto sulle pianure settentrionali, ma senza fenomeni significativi sulla città. Le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.199 metri. I venti saranno deboli da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è attualmente presente. Venerdì sarà una giornata senza particolari criticità meteorologiche a Udine, anche se il cielo non si presenterà sempre sereno. La presenza di infiltrazioni umide sul Nord-Est determinerà infatti un aumento della nuvolosità su diverse aree regionali, con situazioni differenti tra pianure, Prealpi e zone alpine. Per il capoluogo friulano la previsione locale indica nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza piogge. Il cielo potrà quindi mostrare una copertura nuvolosa a tratti più presente, ma con aperture che consentiranno al sole di fare capolino durante le diverse fasi della giornata.

Mattino: nubi sparse e temperature minime di 10°C

La giornata inizierà con nuvolosità irregolare, alternata a qualche schiarita. Non si tratterà quindi di un avvio completamente soleggiato, ma le condizioni resteranno stabili e senza fenomeni precipitativi. La temperatura minima sarà di 10°C, con un clima relativamente mite nelle prime ore del giorno. I venti soffieranno debolmente da Est, senza particolari intensità. Non sono previste piogge e non sono segnalate allerte meteorologiche.

Pomeriggio: schiarite e temperatura massima di 13°C

Nella seconda parte della giornata potranno trovare spazio alcune aperture più ampie, in linea con la tendenza regionale che prevede schiarite parziali sulle pianure settentrionali. A Udine il cielo resterà variabile, con nubi sparse alternate a momenti più luminosi. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 13°C, mentre i venti ruoteranno da Est a Est-Sudest, mantenendosi deboli. Il contesto resterà asciutto: non sono attese precipitazioni nemmeno nelle ore centrali e pomeridiane. Lo zero termico, previsto intorno ai 2.199 metri, completerà il quadro di una giornata caratterizzata da temperature senza particolari escursioni e da una ventilazione generalmente contenuta.

Sera: nuvolosità variabile, ma resta esclusa la pioggia

In serata il cielo potrà mantenere una copertura nuvolosa irregolare, con alternanza di nubi e aperture. Non sono tuttavia indicati fenomeni in arrivo sulla città: Udine resterà senza piogge anche nelle ore serali. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, mentre la ventilazione resterà debole. La giornata si chiuderà quindi con condizioni meteorologiche tranquille, senza particolari criticità e senza allerte.

Tendenza meteo Udine

Sabato 21 novembre: cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili;

cieli poco nuvolosi e condizioni generalmente stabili; Domenica 22 novembre: possibile arrivo di piogge deboli sul territorio;

possibile arrivo di piogge deboli sul territorio; Lunedì 23 novembre: nuovamente poco nuvoloso, con una tendenza al miglioramento.

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