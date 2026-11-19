Il Trieste Film Festival aprirà il 15 gennaio 2027 al Politeama Rossetti con l’anteprima italiana di The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach e si chiuderà il 23 gennaio al Teatro Miela con Visitation di Volker Schlöndorff, anch’esso in anteprima italiana. Tra i due appuntamenti, il 19 gennaio, il Rossetti ospiterà DAU di Il’ja Chržanovskij come evento speciale.

Sono i primi titoli annunciati dal festival per la 38ª edizione, in programma dal 15 al 23 gennaio 2027 sotto la direzione artistica di Nicoletta Romeo. La rassegna è dedicata al cinema dell’Europa centro-orientale e prevede anche documentari, cortometraggi, incontri e masterclass.

Al Rossetti l’apertura e l’evento speciale

Venerdì 15 gennaio The Dreamed Adventure inaugurerà anche la sezione dei film in concorso. Ambientato nel sud-est della Bulgaria, vicino al confine turco, segue una donna coinvolta in un traffico illegale mentre cerca di aiutare un uomo a cui è legata. Il film ha ricevuto il Premio della giuria a Cannes nel 2026.

Il 19 gennaio, sempre al Rossetti, sarà proiettato DAU, ispirato alla vita del fisico Lev Landau e ambientato nell’Unione Sovietica. Il film intreccia ricerca scientifica, controllo statale e vita privata. Per quest’opera Chržanovskij ha ricevuto il Leone d’argento per la migliore regia alla Mostra di Venezia 2026.

La sezione dei film in concorso proseguirà fino al 19 gennaio, quando è in programma DAU; la rassegna continuerà invece fino al 23 gennaio.

La chiusura al Miela e il programma

Sabato 23 gennaio sarà il Teatro Miela ad accogliere la chiusura ufficiale con Visitation. Il film di Schlöndorff racconta un secolo di storia tedesca attraverso le persone che abitano, in epoche diverse, una casa sulle rive di un lago nei pressi di Berlino: dal nazismo e dalla guerra fino alla riunificazione.

I tre titoli anticipano una parte della rassegna, non il programma completo. Nell’annuncio non sono indicati gli orari delle singole proiezioni; secondo la pagina dedicata al programma, quello della 38ª edizione sarà disponibile dall’inizio di gennaio 2027.

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