Il Distretto del commercio di Gorizia si estende all’intero territorio comunale e si prepara un terzo bando per gli investimenti delle imprese, con contributi previsti fino a 10.000 euro. L’ampliamento aprirebbe la possibilità di partecipare anche alle attività dei rioni e delle frazioni finora esterni al perimetro, nel rispetto dei requisiti che saranno fissati nell’avviso.

Secondo quanto riportato da Gorizia.news il 19 novembre 2026, la Giunta comunale ha definito gli indirizzi della misura e il bando è atteso nei giorni successivi. La pubblicazione dell’avviso dovrà chiarire quando e come presentare domanda, oltre alla dotazione disponibile.

Che cosa cambia fuori dalle aree già ammesse

Il perimetro precedente illustrato dal portale del Distretto comprendeva il centro storico, alcune direttrici commerciali cittadine, Oslavia, la zona di via Terza Armata e quella artigianale e commerciale di Piedimonte. L’estensione riportata dalla testata locale riguarda invece tutto il Comune.

La differenza conta per le attività rimaste fuori dalle aree ammesse: nel bando 2025 la presenza di un’unità operativa nel perimetro figurava tra le condizioni di accesso. L’ampliamento territoriale, da solo, non garantisce però l’ammissione al nuovo contributo: occorrerà rispettare anche gli altri requisiti del bando 2026.

Contributi e investimenti previsti

Gli indirizzi riportati da Gorizia.news indicano un contributo a fondo perduto pari al 75% della spesa ammissibile, da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro per impresa. È prevista una procedura a sportello, in ordine cronologico di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse, con una priorità per le attività che non hanno beneficiato del bando precedente.

Le aree di intervento indicate comprendono digitalizzazione, efficienza energetica e sostenibilità, oltre a formazione e comunicazione. Tra gli esempi figurano software e strumenti per i pagamenti digitali, attrezzature efficienti, infissi e impianti fotovoltaici. Gli investimenti dovrebbero riguardare strutture esistenti; l’elenco definitivo delle spese e le relative condizioni saranno precisati nel nuovo avviso.

Il sindaco Rodolfo Ziberna ha sottolineato, nelle dichiarazioni riportate dalla testata, la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese nel percorso di sviluppo del Distretto.

I bandi precedenti e i prossimi passaggi

Il Distretto è stato riconosciuto dalla Regione l’8 giugno 2023. Secondo Gorizia.news, il primo bando, dedicato alla tecnologia e alla digitalizzazione nel 2024, ha ammesso a contributo 19 attività per quasi 60.000 euro complessivi. Per il secondo, nel 2025, sono state presentate 20 domande per oltre 148.000 euro richiesti e 18 imprese sono state ammesse.

Il bando 2025, incentrato sulla sostenibilità e sull’efficienza energetica, prevedeva l’assegnazione a sportello. Le risorse disponibili erano pari a 140.092,19 euro: una dotazione riferita alla precedente edizione, non al bando 2026.

Per le imprese interessate, il prossimo passaggio è la pubblicazione del terzo avviso, che dovrà definire platea ammessa, risorse, termini e istruzioni per la domanda. L’estensione del territorio non equivale all’apertura dello sportello né garantisce il finanziamento.

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