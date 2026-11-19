Il triestino Matteo Parenzan si è confermato campione del mondo di tennistavolo paralimpico. Nella finale del singolare di classe 6, disputata il 19 novembre 2026 a Pattaya, in Thailandia, ha battuto il cileno Ignacio Torres per 3-1, conquistando il secondo titolo iridato dopo quello di Granada nel 2022.

Secondo il resoconto del Comitato Italiano Paralimpico, Torres ha vinto il primo set 11-8, ma Parenzan ha ribaltato l’incontro aggiudicandosi i tre successivi per 11-7, 11-2 e 11-4. In panchina a guidarlo c’era il tecnico Massimo Pischiutti.

La preparazione al Kras e la finale

Il legame con il territorio triestino passa anche dalla palestra del Kras di Sgonico, società nella quale Parenzan è cresciuto. Dopo la finale, l’atleta ha raccontato di aver iniziato a preparare la sfida con Torres già durante l’estate negli allenamenti al Kras, considerando il cileno un possibile avversario. Nei giorni del torneo si è confrontato in videochiamata con il suo tecnico Marino Filipas.

Parenzan ha spiegato di aver cercato di attaccare Torres e costringerlo ad allontanarsi dal tavolo. Dopo il primo set perso, ha detto, è rientrato tranquillo, concentrandosi sul piano di gioco.

I due si erano già affrontati nella finale di un torneo a Parigi nel settembre 2026: in quell’occasione aveva vinto Torres per 3-1.

Il percorso verso il secondo titolo mondiale

Il 23enne triestino era arrivato alla finale di Pattaya dopo aver superato in semifinale un altro cileno, Matias Pino, per 3-1. Ai quarti aveva battuto lo statunitense Samuel Altshuler per 3-0.

La vittoria in Thailandia prolunga una sequenza di successi individuali nelle principali competizioni internazionali: dopo il mondiale di Granada, Parenzan ha conquistato gli Europei di Sheffield nel 2023, l’oro alle Paralimpiadi di Parigi nel 2024 e il titolo europeo a Helsingborg nel 2025.

Il pongista triestino gareggia per il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Con il successo di Pattaya aggiunge al suo palmarès il secondo oro mondiale nel singolare di classe 6.

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