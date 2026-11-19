UDINE – Elena D’Orlando è la nuova presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il rinnovo del Consiglio di amministrazione è stato commentato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil.

“È un risvolto positivo dopo tutto quello che è successo. Sono convinto che il nuovo Consiglio di amministrazione sarà capace di riaprire un dialogo tra il Teatro e le altre istituzioni culturali della città di Udine e dell’intera regione, creando un sistema di operatori culturali coeso attorno a una visione comune: quella della cultura di frontiera, che per una terra come il Friuli Venezia Giulia rappresenta un elemento identitario e strategico”.

Comune e Regione indicano i cinque componenti del CdA

D’Orlando, professoressa ordinaria di Diritto amministrativo e pubblico all’Università degli Studi di Udine, è stata designata dal Comune di Udine. La Regione ha indicato Paola Perabò, presidente di ITS Academy Udine, come vicepresidente, e Diana Barillari, vicepresidente dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, come componente del Consiglio. Completano il CdA Franco Asquini e Piero Petrucco, designati dal Comune.

“D’Orlando è una figura autorevole, che ringraziamo per la disponibilità ad assumere questo ulteriore impegno. È già stata nominata dalla Regione presidente della Commissione paritetica e collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante i numerosi incarichi accademici e istituzionali, ha dimostrato attenzione e sensibilità verso la propria comunità, accettando questa nuova responsabilità. Sono convinto che, insieme agli altri componenti, saprà costruire una squadra affiatata” ha puntualizzato l’esponente della Giunta regionale.

Il vicegovernatore ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco di Udine Alberto Felice De Toni per aver contribuito a ristabilire un rapporto istituzionale con la Regione e al consigliere comunale di maggioranza Alessandro Colautti per il lavoro di raccordo che ha accompagnato il percorso di rinnovo. “Credo si sia arrivati a una conclusione soddisfacente per tutte le parti, ma soprattutto per le comunità, che restano il nostro obiettivo: la città di Udine e l’intero Friuli Venezia Giulia” ha concluso Anzil.

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