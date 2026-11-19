Mercatini, rugby internazionale, feste gastronomiche, cinema, scienza, teatro, grandi mostre e primi appuntamenti natalizi: il weekend dal 20 al 22 novembre 2026 offre numerose occasioni per una gita in Friuli-Venezia Giulia.

Tra gli eventi principali spiccano la Fiera di Santa Caterina a Udine, Italia-Fiji di rugby, le quattro manifestazioni alla Fiera di Pordenone, il Malnisio Science Festival, Terre di Pace a Gorizia e la Fiera del Tartufo a Muzzana. A questi si aggiungono il Premio Luchetta, l’opera a Trieste, spettacoli teatrali, mercatini e attività per famiglie.

Ecco la guida per scegliere rapidamente cosa fare venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre.

Fiera di Santa Caterina: oltre 170 bancarelle a Udine

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre piazza Primo Maggio a Udine ospita la tradizionale Fiera di Santa Caterina, una delle manifestazioni storiche più conosciute della città.

Sono attesi oltre 170 espositori con artigianato, abbigliamento, accessori, articoli per la casa, dolciumi, prodotti gastronomici e prime idee regalo natalizie.

Udine accende il Natale tra luminarie, pattinaggio e castagne

Venerdì 20 novembre Udine inaugura ufficialmente il calendario natalizio, che accompagnerà la città fino al 10 gennaio.

Alle 16 in piazza XX Settembre apre l’Udine Ice Park, con pista di pattinaggio e casette natalizie. Alle 17 in piazza Libertà è prevista l’accensione delle luminarie, degli alberi e delle proiezioni scenografiche.

Sabato 21, dalle 15 in piazza Paderno, la Pro Loco organizza inoltre la Festa delle Castagne e delle Luci di Natale, con castagnata, laboratori per bambini e accensione dell’albero.

Italia-Fiji: grande rugby internazionale al Bluenergy Stadium

Sabato 21 novembre alle 17.40 il Bluenergy Stadium di Udine ospita Italia-Fiji, incontro del Nations Championship 2026.

La partita sarà accompagnata da iniziative collaterali: campo da rugby per bambini in piazza Venerio, mostra di maglie storiche a Palazzo d’Aronco e incontri con i protagonisti.

Per raggiungere lo stadio sono previste anche navette dal parcheggio della Fiera di Udine, oltre al potenziamento dei collegamenti urbani.

Pordenone Fiere: quattro eventi tra creatività, fumetti ed elettronica

Il quartiere fieristico di Pordenone ospita contemporaneamente quattro manifestazioni dedicate al tempo libero e alle passioni.

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre c’è IO CREO, fiera dell’artigianato creativo e dell’hobbistica, con materiali, corsi e dimostrazioni.

Sabato e domenica si aggiungono Radioamatore 2, dedicata a elettronica e tecnologia, Games&Co, con giochi, fumetti e cosplay, e Fotomercato, mostra-scambio di attrezzature fotografiche e oggetti da collezione.

Per IO CREO il biglietto intero costa 10 euro. Sono previste riduzioni per l’accesso alle altre manifestazioni.

Malnisio Science Festival: tre giorni tra scienza e innovazione

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre la Centrale idroelettrica Antonio Pitter di Malnisio, a Montereale Valcellina, ospita l’ottava edizione del Malnisio Science Festival.

Il tema 2026 è “CollegaMENTI. La scienza che unisce”, con incontri dedicati a intelligenza artificiale, ambiente, medicina, energia e nuove tecnologie.

Venerdì alle 20.30 l’inaugurazione è affidata a Gabriella Greison, mentre sabato e domenica si alternano ricercatori ed esperti, tra cui Fernando Ferroni e Maurizio Melis. Previsti anche laboratori per bambini.

Ingresso gratuito, con registrazione sul posto. Programma sul sito ufficiale del Malnisio Science Festival.

LIMEN a Precenicco: un festival dedicato alla medicina spaziale

Venerdì 20 e sabato 21 novembre l’auditorium di Precenicco ospita LIMEN – Festival di Medicina Spaziale.

Due giorni di incontri tra astronautica, neuroscienze, medicina e ricerca spaziale, con ospiti come l’astronauta Maurizio Cheli, Paola Verde, Paolo Ferri e l’astrofisico Luca Perri.

Sabato sera è previsto anche uno spettacolo divulgativo dedicato al mondo degli astronauti. Partecipazione gratuita con prenotazione.

Terre di Pace: a Gorizia il festival del dialogo interreligioso

Da sabato 21 a lunedì 23 novembre Gorizia ospita la seconda edizione di Terre di Pace, dedicata al dialogo tra religioni, culture e generazioni.

Sabato sono previste passeggiate storiche, iniziative nei giardini pubblici e una conferenza con Federico Fubini all’Auditorium della Cultura Friulana.

Domenica spazio a visite tematiche, incontri tra le comunità religiose e al forum “Le religioni: strumento di conflitto o di pacificazione?”.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; alcune passeggiate richiedono prenotazione.

Premio Luchetta: giornalismo internazionale e reportage a Trieste

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre il Teatro Miela di Trieste ospita la 23ª edizione del Premio giornalistico internazionale Marco Luchetta, dedicato ai reporter che raccontano conflitti, diritti umani e attualità.

Il programma comprende incontri, testimonianze, reportage, dibattiti e cinema. Venerdì alle 21 è prevista la proiezione di “Balcanica”, film di Nicola Sorcinelli con Matilda De Angelis e Babak Karimi.

Domenica sono in programma anche incontri con Marco Damilano e altri protagonisti dell’informazione. Il programma completo del Premio Luchetta è disponibile sul sito ufficiale.

Trìfule in Fieste: il tartufo bianco protagonista a Muzzana

Sabato 21 e domenica 22 novembre Muzzana del Turgnano ospita Trìfule in Fieste, la tradizionale fiera dedicata al tartufo bianco pregiato friulano.

Il programma comprende piatti preparati dagli chef, degustazioni, prodotti tipici e mostra mercato, valorizzando anche il tartufo raccolto nei boschi planiziali del territorio.

Ingresso libero. Una delle destinazioni più interessanti per gli appassionati di enogastronomia.

Le Vie del Miele al Castello di Villalta

Dal 20 al 22 novembre il Castello di Villalta di Fagagna ospita Le Vie del Miele, manifestazione organizzata per i sessant’anni del Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine.

Venerdì è previsto un incontro dedicato alla qualità e all’origine del miele; sabato una serata celebrativa su prenotazione.

Il momento principale per il pubblico arriva domenica 22, dalle 9.30 alle 18, con mercato dei mieli, degustazioni, show cooking e la partecipazione dello chef Luca Pappagallo.

Ultimo weekend per la Sagra dell’Oca a Morsano

Da venerdì a domenica si conclude a Morsano al Tagliamento la 52ª Sagra dell’Oca.

Nel tendone riscaldato vengono serviti gnocchi al sugo d’oca, spezzatino con polenta, affettati e altre specialità della tradizione, accompagnati da musica e iniziative popolari.

Venerdì e sabato apertura serale, domenica anche a pranzo.

Pursitade a Varmo: tre giorni di cucina friulana

Dal 20 al 22 novembre a Roveredo di Varmo torna la 9ª Pursitade, con cucina, chioschi e intrattenimento all’interno di un tendone riscaldato.

Venerdì spazio alla Porco-Night, sabato alla gastronomia tradizionale, alla briscola e alla musica, mentre domenica è previsto il primo Raduno dai Furgons, dedicato ai mezzi da lavoro.

Sagra di San Filîs a Flambro: cucina, musica e Lego

A Flambro di Talmassons arriva il weekend conclusivo della Sagra di San Filîs, ospitata nella corte di Casa Cavarzerani.

Venerdì sera è previsto un tributo ai Queen, mentre sabato si inaugura FlamBrick, mostra di costruzioni Lego.

Domenica spazio al mercato di sapori, arti e mestieri, con cucina friulana, musica e animazione per bambini. Tra le specialità proposte ci sono frico, cjarsons, muset e brovada.

Ronchis celebra il baccalà e anticipa il Natale

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre Ronchis ospita la Festa del Baccalà, con cucina tradizionale e appuntamenti conviviali.

Domenica si aggiunge “Profumo di Natale nell’aria”, mercatino dedicato alle prime idee regalo e alle decorazioni natalizie, con espositori e artigiani.

A Maron di Brugnera torna Dal Campat alla Piazza

Dal 19 al 22 novembre Maron di Brugnera ospita “Dal Campat alla Piazza”, manifestazione dedicata alla cultura contadina.

Sabato sono previsti cucina tradizionale, castagne, musica e una mostra Lego, mentre domenica arrivano mercatini, antichi mestieri, sculture con motosega, giochi in legno, pony e spettacoli per famiglie.

Le cene speciali di apertura sono su prenotazione; le altre iniziative hanno accesso libero.

Forni di Sopra celebra la Madonna della Salute

Sabato 21 novembre Forni di Sopra ospita la tradizionale Festa della Madonna della Salute, conosciuta anche come Fiesta granda.

La ricorrenza unisce celebrazioni religiose, bancarelle, mercato paesano, pesca di beneficenza e momenti conviviali. Una delle tradizioni più sentite della località carnica.

Piccolo Festival dell’Animazione: ultimo weekend di proiezioni

Si conclude domenica 22 novembre la 19ª edizione del Piccolo Festival dell’Animazione, con appuntamenti tra San Vito al Tagliamento, Pordenone e altre località regionali.

Il programma comprende circa cento film d’animazione, laboratori, incontri e masterclass. A San Vito al Tagliamento è visitabile anche “Carissimo Pinocchio”, mostra dedicata al celebre burattino nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Emigration Film Festival: cinema nelle Valli del Pordenonese

Da venerdì a domenica torna l’Emigration Film Festival, dedicato alle storie di migrazione, memoria e identità.

Le proiezioni coinvolgono Pordenone e Tramonti di Sopra venerdì, Pielungo di Vito d’Asio e Cavasso Nuovo sabato, mentre domenica alle 16 a Meduno sono previste premiazioni e proiezioni finali.

Il festival propone cortometraggi e documentari provenienti da diversi Paesi.

Pimpa arriva a Udine con Altan

Sabato 21 novembre, alle 10.30 al Castello di Udine, sarà presentata la nuova guida illustrata “Pimpa va a Udine”, alla presenza del suo creatore Francesco Tullio-Altan.

Dalle 11 sono previsti quattro percorsi guidati per famiglie con bambini, tra giochi e piccole missioni alla scoperta del centro storico.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti; per le passeggiate è richiesta la prenotazione.

Lohengrin: grande opera al Teatro Verdi di Trieste

Da venerdì 20 a domenica 22 novembre il Teatro Verdi di Trieste propone le ultime rappresentazioni di “Lohengrin” di Richard Wagner, con la direzione musicale di Enrico Calesso e la regia di Arnaud Bernard.

Gli spettacoli sono in programma venerdì e sabato alle 17, domenica alle 15. Una delle produzioni operistiche di maggiore rilievo della stagione triestina.

Vanessa Gravina protagonista di “Pazza” in tre teatri del Friuli

Da venerdì a domenica l’attrice Vanessa Gravina porta in scena “Pazza”, il dramma di Tom Topor diretto da Fabrizio Coniglio.

Tre gli appuntamenti: venerdì 20 alle 20.45 al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, sabato 21 alle 20.45 al Teatro Verdi di Maniago e domenica 22 alle 17.30 all’Auditorium Monsignor Pigani di Reana del Rojale.

Lo spettacolo affronta dinamiche familiari e temi legati alla violenza domestica. Biglietti disponibili attraverso il circuito ERT.

Jannacci e dintorni: Max Paiella e Simone Colombari in tournée

Tre date anche per “Jannacci e dintorni”, spettacolo musicale con Max Paiella e Simone Colombari, dedicato alle canzoni e alla carriera di Enzo Jannacci.

Gli appuntamenti del weekend sono venerdì 20 a San Daniele del Friuli, sabato 21 a Premariacco e domenica 22 a Lestizza, tutti alle 20.45.

Sul palco racconti, musica dal vivo e aneddoti per ripercorrere una delle esperienze più originali della canzone italiana. Informazioni e biglietti sul sito dell’Ente Regionale Teatrale.

AlienAzioni a Gorizia: uno spettacolo dedicato a Franco Basaglia

Domenica 22 novembre, alle 17 al Parco Basaglia di Gorizia, nella sede della Comunità La Tempesta, il Festival AlienAzioni propone “Visto da vicino nessuno è normale”, spettacolo teatrale di A. Delneri dedicato a Franco Basaglia.

La nona edizione della rassegna mette al centro storia, società, memoria e salute mentale attraverso teatro, reading e incontri.

Ingresso gratuito.

Urban Legends a Sacile: dalla Pop Art alla Street Art

Sabato 21 e domenica 22 novembre, a Palazzo Ragazzoni di Sacile, è visitabile “Urban Legends – Rainbow Extravaganza”, mostra dedicata alla Pop Art e alla Street Art.

Il percorso riunisce opere e linguaggi di artisti come Andy Warhol, Banksy, Jeff Koons, Mr. Brainwash e Shepard Fairey (OBEY), tra colori, provocazioni e immagini della cultura contemporanea.

Orario: sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso a pagamento.

Gorizia tra musical, musica e visite alla Sinagoga

Oltre a Terre di Pace e AlienAzioni, Gorizia propone altri appuntamenti culturali.

Venerdì 20 alle 20 a Palazzo De Grazia, la Gorizia Guitar Orchestra esegue un concerto per chitarra di Giovanni Bonfante, detto Panizza.

Sabato 21 alle 20.30 al Teatro Verdi va in scena “Le folli notti del giovane Frankenstein”, musical comico ispirato a Frankenstein Junior. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Domenica 22, dalle 11 alle 16, sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la Sinagoga di Gorizia.

Trieste: nuove mostre tra cinema, arte e Futurismo

Il weekend offre diverse occasioni per chi ama mostre e musei.

A Trieste, venerdì 20 novembre apre “Alida e Oscar. Cinema, musica, pittura”, esposizione dedicata ad Alida Valli e Oscar de Mejo, ospitata negli spazi dell’IRCI.

Sempre da venerdì è visitabile al Museo LETS la mostra “Filippo Tommaso Marinetti e l’Avanguardia futurista a Trieste”, dedicata al rapporto tra Futurismo e città.

Proseguono inoltre la mostra dedicata a Jack Vettriano al Salone degli Incanti e l’esposizione “Rinascite” a Villa Manin, a Passariano.

Teatro per famiglie a Trieste: Walt Disney, Oz e altri spettacoli

Sabato 21 novembre alle 20.30 all’Hangar Teatri di Trieste va in scena “Walt Disney – Il Re di Cartoonia”, spettacolo che racconta la vita, le intuizioni e le contraddizioni del creatore di alcuni dei personaggi animati più famosi al mondo. Biglietto intero: 20 euro.

Al Politeama Rossetti prosegue “Emigranti”, mentre alla Sala Bartoli è in cartellone “Che vita spericolata!”.

Alla Contrada sono previsti gli appuntamenti di “Accabadora” e del teatro per ragazzi; domenica 22 arriva anche “Il Mago di Oz”.

A Hangar Teatri, sempre domenica, è in programma “Tunel”, spettacolo per bambini dedicato alla scoperta e al superamento delle paure.

Nel Pordenonese continuano inoltre le rassegne teatrali per famiglie, con appuntamenti a Pordenone e Spilimbergo.

Concerti tra musica classica, jazz e tradizioni

Per gli appassionati di musica, il programma comprende diverse proposte.

Venerdì 20 a Polcenigo e sabato 21 a Udine il festival FEMART propone concerti dedicati alla musica antica e al Barocco.

In Carnia proseguono i Concerti di San Martino, con appuntamenti a Tolmezzo venerdì, Paluzza sabato e Arta Terme domenica.

A Pordenone, venerdì, l’Altolivenza Festival presenta Ode for St. Cecilia’s Day, mentre a Trieste sono previsti concerti e appuntamenti musicali alla Sala Luttazzi e alla Basilica di San Silvestro.

Mercatini di antiquariato a Trieste e Sacile

Domenica 22 novembre torna a Trieste il Mercatino di Ponterosso, nel Borgo Teresiano, tra Canal Grande e via Bellini.

Dalle 8.30 al tramonto le bancarelle propongono antiquariato, modernariato, libri, fumetti, dischi, oggetti vintage e articoli da collezione. L’evento può essere sospeso in caso di maltempo.

Sempre domenica, nel centro storico di Sacile, torna “Sacellum – La Piazza delle Antichità”, con espositori di antiquariato, artigianato, usato e collezionismo, dall’alba al tramonto.

Sport all’aperto: canoa, trail e camminate

Il weekend propone diverse alternative anche agli sportivi.

Sabato 21 e domenica 22 novembre Marano Lagunare ospita il Campionato Italiano di fondo Master di canoa, con gare nelle acque della laguna.

Domenica a Fagagna torna la 46ª Marcia Internazionale per le Colline, con percorsi di 8, 12 e 20 chilometri e partenza tra le 8 e le 9.30 dalla Corte del Municipio.

A Fratta di Maniago debutta invece il Trail e Marcia del San Lorenzo, con percorsi tra sentieri e dislivelli collinari.

Dal 20 al 22 novembre Lignano Sabbiadoro ospita inoltre gli Urban Games.

Passeggiate e appuntamenti per famiglie

Sabato 21 novembre a Travesio è in programma “Alla scoperta del Castello di Toppo”, passeggiata narrata gratuita per famiglie tra storia e natura, con prenotazione obbligatoria.

Domenica 22, sempre a Travesio, si svolge “Dalla mucca al formaggio”, camminata gratuita di circa 5 chilometri con ritrovo alle 10 a Molevana. Il percorso è dedicato al formadi salât, con un approfondimento su questo prodotto tradizionale. Il pranzo facoltativo prevedeva prenotazione entro il 17 novembre.

Domenica a Tolmezzo arriva anche lo spettacolo “Bella, bellissima!” della rassegna Piccolipalchi.

A Palazzo Frisacco prende inoltre il via “Le Immagini della Fantasia 43”, mostra dedicata all’illustrazione per l’infanzia.

Altri appuntamenti tradizionali nel weekend

Il calendario comprende ulteriori feste e iniziative locali.

A San Martino al Tagliamento venerdì 20 si conclude “L’Estât di San Martìn”, mentre domenica 22 sono previste le Feste del Ringraziamento a Carlino e Premariacco.

A Valvasone Arzene torna la castagnata, mentre a Moggio Udinese sabato si svolge la tradizionale fiera-mercato della Madonna della Salute.

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