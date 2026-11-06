Zilli: più autonomia tributaria per rafforzare la specialità della Regione

UDINE – Il 6 novembre 2026, all’apertura a Udine del convegno promosso dall’Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti Fvg) e dedicato alle questioni aperte sul contenzioso tributario, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha proposto un confronto per rafforzare la specialità della Regione con una maggiore autonomia tributaria. La sua riflessione: “In un ordinamento fiscale che occupa, con i tributi erariali, tutti i presupposti di imposta, non vi sono margini di manovra per le autonomie territoriali. È un tema su cui la comunità dei professionisti tributari potrebbe incentivare un confronto con l’obiettivo di rafforzare la specialità della Regione con una maggiore autonomia tributaria”.

Come ha evidenziato l’assessore: “In questi anni le entrate devolute sono state espressione della ricchezza prodotta dalla comunità regionale, anche in virtù delle scelte politiche con cui la Regione ha saputo sostenere l’economia e la redditività regionali e grazie ad un rapporto di leale collaborazione con il governo centrale che, con i patti finanziari, ha portato alla stabilità dei bilanci”.

Zilli ha aggiunto: “Tuttavia questo non basta – ha sottolineato Zilli -: ci sono ancora spazi di autonomia tributaria che possono essere attribuiti alle regioni”.

Zilli ha poi ricordato Roberto Lunelli, definendolo un “grande professionista friulano che ha lasciato un’impronta indelebile nel campo del diritto tributario”, ed esortando il direttivo di Anti Fvg a proseguire il ciclo di approfondimenti che ogni anno propone al mondo forense e ai giuristi del settore.

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