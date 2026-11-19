Il Ramandolo ha celebrato 25 anni di Docg nella sala consiliare di Nimis, dove il 18 novembre 2026 produttori e rappresentanti delle istituzioni hanno ripercorso la storia del riconoscimento e riflettuto sul futuro della denominazione. Il Ramandolo è stato il primo vino del Friuli-Venezia Giulia a ottenere la denominazione di origine controllata e garantita.

Secondo il resoconto del Consiglio regionale, l’incontro è stato promosso dall’Associazione Oro di Ramandolo e dal Consorzio di tutela Friuli Colli Orientali e Ramandolo. Al centro, il percorso che ha portato alla Docg e il rapporto tra il vino e le colline di Nimis e Tarcento.

Il percorso verso la Docg

La serata, introdotta dal giornalista Bepi Pucciarelli, ha visto gli interventi del sindaco di Nimis Fabrizio Mattiuzza e dell’ex sindaco Bepi Longo. Tra i promotori del riconoscimento, Longo ha ricostruito il cammino avviato nei primi anni Ottanta. Sono intervenuti anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il consigliere regionale Edy Morandini.

Bordin ha richiamato la collaborazione tra produttori, territorio e istituzioni e il ruolo dell’enogastronomia nell’attrattività turistica regionale. Ha sottolineato come alcune aziende abbiano affiancato l’accoglienza alla produzione: «La qualità nasce dall’impegno delle aziende», ha detto.

Il passaggio formale arrivò con il decreto del 9 ottobre 2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 ottobre. Il Ramandolo era già riconosciuto come sottozona della Doc Colli Orientali del Friuli: il provvedimento gli attribuì una Docg autonoma, con regole applicabili dalla vendemmia 2001.

Le regole per produrre il Ramandolo

La denominazione è riservata ai vini che rispettano il disciplinare di produzione pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura. Il testo prevede uve Verduzzo friulano al 100% e delimita la zona di produzione tra Nimis e Tarcento.

Il disciplinare descrive il Ramandolo come un vino dal colore giallo dorato e dal sapore dolce. Prevede due tipologie, Ramandolo e Ramandolo Riserva, e stabilisce anche i tempi di commercializzazione: per la prima non prima di novembre dell’anno successivo alla vendemmia; per la Riserva non prima del 1° dicembre del terzo anno dalla vendemmia.

La Riserva è stata introdotta con le modifiche al disciplinare approvate nel 2024. Le regole indicano quindi ai produttori tempi diversi prima dell’immissione in commercio, a seconda della tipologia.

La celebrazione in municipio è stata distinta da Oro di Ramandolo, la manifestazione con degustazioni itineranti organizzata il 14 novembre sulle colline di Nimis. L’incontro del 18 novembre ha invece concentrato l’attenzione sulla storia della denominazione e sulla sua tutela.

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