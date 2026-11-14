Lavariano, festa dell’oca e del vin novello il 14 e 15 novembre

La Festa dell’Oca e del Vin Novello torna a Lavariano, frazione di Mortegliano, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026. La 29ª edizione propone un mercato agroalimentare, piatti d’oca e vini, un concorso gastronomico e, domenica, un pranzo in sala e visite alle aziende vinicole.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Naturalmente Lavariano. La locandina della festa indica l’apertura del mercato alle 9 in entrambe le giornate. Gli appuntamenti principali sono previsti in piazza San Paolino; l’ingresso alla manifestazione è libero.

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Sabato: mercato e concorso gastronomico

Sabato 14 novembre il mercato Naturalmente Lavariano propone prodotti agroalimentari e degustazioni, affiancati da un mercatino toscano e da uno spazio dedicato agli amici e alle specialità della Carinzia. Le alunne e gli alunni delle scuole primarie di Lavariano e Mortegliano presentano i lavori dei laboratori creativi «L’oca delle meraviglie».

Alle 12 il programma prevede l’inaugurazione con lo stappo della prima bottiglia e l’apertura delle bancarelle gastronomiche. Accanto ai piatti d’oca sono annunciati vino novello, vini DOC friulani e bollicine. La cucina della manifestazione è affidata alla Trattoria Da Nando.

Alle 15 è previsto il 15° concorso gastronomico «Oca e Vin Novello nel dì di San Martino», dedicato al tema «Coscia d’Oca con fantasia, nella civiltà rurale». Alla stessa ora sono in programma il grande gioco dell’oca e l’animazione in piazza a cura di «Ragazzi si cresce». Le premiazioni del concorso sono fissate alle 19.

Domenica: pranzo e visite alle cantine

Domenica 15 novembre il mercato riapre alle 9, con i prodotti toscani e lo spazio dedicato alla Carinzia. Le bancarelle con i piatti d’oca e i vini aprono alle 11.

Alle 13 è in programma «L’oca in tavola», un pranzo in sala con piatti d’oca abbinati al novello, a cura dell’Istituto Bonaldo Stringher di Udine in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier. La giornata comprende anche visite guidate alle aziende vinicole del territorio e l’estrazione della Gran Lotteria dell’Oca alle 21.

Per le visite sono indicati orari diversi: la locandina riporta le 14, mentre la scheda di PromoTurismoFVG indica le 15. Per confermare l’orario e chiedere informazioni su disponibilità, eventuali prenotazioni e costi del pranzo e delle visite è possibile contattare Naturalmente Lavariano all’indirizzo info@naturalmentelavariano.it.

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