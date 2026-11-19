Dal 23 al 27 novembre 2026, 22 aziende associate a Confindustria Udine accoglieranno 570 studenti di cinque istituti della provincia per visite dedicate alla conoscenza delle attività industriali. È il programma della venticinquesima edizione di Fabbriche Aperte annunciato da Confindustria Udine.

Studenti e insegnanti potranno entrare negli stabilimenti e conoscere organizzazione, processi produttivi e tecnologie delle imprese friulane. L’iniziativa coinvolge istituti tecnici e professionali e punta ad avvicinare la scuola alle attività e alle competenze dell’industria locale.

Le cinque scuole coinvolte

Partecipano l’ITT della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, l’ITT Raimondo D’Aronco di Gemona del Friuli, l’ITT Arturo Malignani e l’ITT Bearzi di Udine e l’ITT Fermo Solari di Tolmezzo. Le visite sono rivolte agli studenti e agli insegnanti degli istituti aderenti.

Le aziende che apriranno gli stabilimenti

Le imprese coinvolte sono distribuite dalla Bassa Friulana alla Carnia. Nell’area udinese e nei comuni vicini figurano ABS a Cargnacco, Danieli & C. Officine Meccaniche a Buttrio, EPS Italia a Feletto Umberto, I.Co.P. Società benefit a Basiliano, MEP a Reana del Rojale e Metalworld a Pavia di Udine.

Partecipano inoltre Arbor a San Giovanni al Natisone, Meccanotecnica a San Daniele, PMP Pro-Mec a Coseano, Pratic a Fagagna e Rhoss a Codroipo. A San Giorgio di Nogaro apriranno gli stabilimenti Metinvest Trametal, Sisecam Flat Glass Italy e Taghleef.

Nel Gemonese e in Carnia aderiscono ATS Mechatronics a Trasaghis, Geo.Coil ad Artegna, Fantoni e Ferriere Nord a Osoppo, Carniaflex a Paluzza, La-con a Villa Santina, Marelli Automotive Lighting a Tolmezzo e Wolf Sauris a Sauris.

Il collegamento tra formazione e impresa

Confindustria Udine comprende Fabbriche Aperte tra le attività di collegamento tra scuola e lavoro. L’iniziativa rientra nel progetto Spirito d’Impresa, che secondo l’associazione mira a favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali, valorizzare i giovani talenti e contrastare nel medio-lungo periodo il divario tra i profili richiesti dalle aziende e quelli disponibili.

Le visite sono previste nell’arco della settimana dal 23 al 27 novembre. L’annuncio non specifica gli orari né la distribuzione dei singoli istituti tra aziende e giornate.

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