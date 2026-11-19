A Sacile, studenti delle scuole medie e famiglie hanno incontrato imprese e formatori per conoscere le trasformazioni del lavoro nella manifattura, in vista della scelta degli studi. La serata del 18 novembre 2026, nella chiesa di San Gregorio, è stata organizzata da Comet, il cluster della metalmeccanica del Friuli-Venezia Giulia, con Confindustria Alto Adriatico, il Comune e l’Istituto comprensivo di Sacile.

Secondo il resoconto di PordeNews sull’incontro, i relatori hanno affiancato alle conoscenze tecniche qualità come curiosità, flessibilità e capacità di affrontare problemi. Al centro della serata anche una tavola rotonda con quattro aziende del territorio.

Le competenze indicate dai relatori

Antonio Cristiano, di ITS Academy Alto Adriatico, ha richiamato il valore delle discipline STEM — scienza, tecnologia, ingegneria e matematica — insieme alla curiosità e alla disponibilità a imparare anche dagli errori, in un mercato del lavoro che cambia.

Il presidente di Comet Sergio Barel ha posto l’accento sulle nuove tecnologie e sulla necessità di accompagnare la preparazione tecnica con la formazione continua e la capacità di risolvere problemi. Ha inoltre invitato a guardare alla manifattura senza fermarsi agli stereotipi sul settore.

Le imprese al confronto con le famiglie

Alla tavola rotonda hanno partecipato Cappellotto, rappresentata da Umberto Zannier; Casagrande, con Riccardo Nadal; Compass, con Federica Querinuzzi; e FCF Fontanafredda Cold Forging, con Zeno Rigato.

Secondo il resoconto della serata, i rappresentanti hanno parlato di opportunità professionali, percorsi di crescita ed esperienze internazionali, affrontando anche il benessere sul lavoro e la presenza femminile nel settore.

Un riferimento per la scelta delle superiori

Per chi deve scegliere la scuola dopo le medie, l’Informascuole regionale 2026-2027 descrive indirizzi e sedi degli istituti. Tra i percorsi tecnici presenta, per esempio, meccanica, meccatronica ed energia. La guida permette di confrontare le offerte delle scuole; il resoconto della serata non specifica se siano stati presentati singoli indirizzi di studio.

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