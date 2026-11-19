UDINE – Casa Cosattini-Jacchia, in via Cairoli 4 a Udine, sarà recuperata e diventerà sede dell’Associazione Partigiani Osoppo Friuli e un centro culturale aperto alla città. La Regione ha stanziato 1,8 milioni di euro per l’acquisizione e il recupero dell’immobile: il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha effettuato un sopralluogo nell’edificio storico il 19 novembre 2026.

«Sono felice che questo luogo abbia trovato custodi capaci e responsabili, in grado di restituirgli un futuro all’altezza della sua storia. Casa Cosattini è uno degli spazi più significativi della memoria civile e democratica di Udine: recuperarla significa preservare un patrimonio storico, ma anche renderlo nuovamente vivo, mettendolo a disposizione della città e delle generazioni future». Anzil ha definito la casa uno spazio significativo per la memoria civile e democratica cittadina.

Il contributo regionale finanzia l’acquisto e il primo lotto dei lavori

Lo stanziamento straordinario, previsto nell’ambito dell’assestamento di bilancio, ha consentito all’Associazione Partigiani Osoppo Friuli di acquistare l’immobile e i suoi arredi. L’associazione avvierà ora la ristrutturazione con un primo lotto che comprende il piano terra della villa, i fabbricati accessori e il giardino. Il progetto di recupero è firmato dall’architetto Fabrizio Smigliani.

«La storia di questa casa – ha ricordato Anzil – si intreccia profondamente con quella della nostra comunità e con le vicende più alte e dolorose del Novecento. Sono pagine che non possiamo consegnare all’oblio. La memoria, per essere davvero feconda, deve diventare conoscenza, cultura e responsabilità». Al sopralluogo erano presenti Giovanna Cosattini, figlia di Alberto e Graziella Jacchia; il presidente dell’Apo Friuli Roberto Volpetti, il vicepresidente dell’Apo Pordenone Lorenzo Marzona, il vicepresidente dell’Apo Friuli Roberto Tirelli, il presidente dell’Associazione Italia-Israele Giorgio Linda e la direttrice di Friuli Storia Chiara Filipponi.

Casa Cosattini ospiterà associazioni, archivio della Resistenza e una biblioteca da 8mila volumi

Il progetto prevede che la dimora diventi un polo culturale aperto alla città, con la sede dell’Associazione Partigiani Osoppo Friuli, quella dell’associazione Friuli Storia, l’Archivio Osoppo per la Resistenza in Friuli e la Biblioteca-Archivio intitolata alla medaglia d’oro al valor militare Renato Del Din. La biblioteca custodisce circa 8mila volumi. L’ala esterna più recente sarà resa autonoma per accogliere l’archivio e la biblioteca; il giardino potrà diventare uno spazio fruibile per iniziative ed eventi culturali. Il centro sarà dedicato anche alla memoria di Graziella Jacchia Cosattini, alla ricerca storica e alla divulgazione.

Anzil inserisce Casa Cosattini nella rete degli spazi culturali di Udine

Anzil ha richiamato la prospettiva di una vera e propria infrastruttura culturale cittadina: «Stiamo lavorando affinché luoghi diversi, ciascuno con la propria identità e la propria storia, possano comporre una rete capace di rafforzare la vita culturale di Udine. Dal recupero del Cinema Centrale e della Cavallerizza a quello dell’Odeon e di Casa Cosattini, vogliamo restituire alla città spazi di conoscenza, incontro e produzione culturale. La cultura non è soltanto un patrimonio da conservare: è un’infrastruttura che costruisce comunità e apre possibilità per il futuro e lo sviluppo del pensiero».

La storia dei Cosattini e gli ottant’anni dell’Associazione Osoppo nel 2027

La famiglia Cosattini è una testimonianza di particolare rilievo nella storia cittadina. Giovanni Cosattini, deputato socialista e collaboratore di Giacomo Matteotti, fu il primo sindaco di Udine dopo la liberazione. Suo figlio Luigi Cosattini fu protagonista della Resistenza assieme al fratello Alberto, marito di Graziella Jacchia, esponente della comunità ebraica udinese. Nel 1926 l’abitazione fu devastata da un assalto squadrista; nel 1944 Luigi Cosattini venne arrestato e deportato a Buchenwald, quindi al campo di Aschersleben, dove morì. Nel 2011, l’anno successivo alla scomparsa di Alberto, il Comune di Udine collocò sulla facciata dell’edificio una lapide commemorativa dedicata ai tre componenti della famiglia.

La brigata Osoppo nacque dall’incontro tra la cultura democratica cattolica e quella del Partito d’Azione, laica, di tradizione repubblicana e mazziniana, con l’intento di costituire una formazione armata per la liberazione dal nazifascismo. Nel 2027 ricorreranno gli ottant’anni dalla costituzione dell’Associazione che ne ha raccolto l’eredità: l’intento dell’ente è che Casa Cosattini possa diventare un luogo significativo per celebrare la ricorrenza e rilanciare il proprio impegno.

Lo studio di Giovanni e Alberto Cosattini nella storica abitazione di via Cairoli a Udine — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Un momento dell’incontro per la presentazione del progetto di recupero di CAsa Cosattinia Udine — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, al centro, con il presidente dell’Apo Friuli Roberto Volpetti, a destra, e il vicepresidente dell’Apo Pordenone Lorenzo Marzona. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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