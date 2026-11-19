Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole unanime a due regolamenti di attuazione del nuovo Codice regionale del commercio e del turismo: uno disciplina criteri e modalità per concedere contributi a sostegno del commercio di prossimità, l’altro stabilisce le modalità e i criteri per i contributi al settore turistico.

«Sono provvedimenti innovativi e finanziariamente consistenti che danno sostegno ai Comuni nella difesa del commercio di prossimità anche nei piccoli centri e nello sviluppo turistico anche diffuso. Abbiamo seguito alcuni principi che riteniamo strategici: semplificazione, sostegno senza precedenti al commercio locale, incentivi per valorizzare aree interne, paesi e piccoli borghi» è stato il commento dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

Commercio di vicinato: contributi fino a 30mila euro l’anno

Per il regolamento sul commercio, ai Comuni viene riconosciuto un ruolo nella perimetrazione dei centri storici e nell’individuazione delle zone di indebolimento commerciale. Queste potranno comprendere frazioni, località e borgate, oppure, nei Comuni più popolosi, limitarsi a quartieri e tratti di vie commerciali. I Comuni hanno espresso soddisfazione in particolare per il sostegno alle piccole attività con una funzione sociale, per l’accompagnamento nel subentro nella gestione anche attraverso il passaggio generazionale e per la stretta collaborazione con i Comuni nella stesura delle norme.

Per gli esercizi di vendita di vicinato nei centri storici sono previsti contributi per avviare l’attività, anche attraverso il subentro con passaggio generazionale della proprietà dell’impresa. Tra le spese ammissibili figurano utenze, retribuzioni del personale, canoni di locazione, servizi professionali, assicurazioni e attività di pubblicità, promozione e marketing. Nelle zone di indebolimento commerciale sono previste quattro forme principali di sostegno: contributi in conto interessi sui finanziamenti per avviare nuovi esercizi, anche mediante passaggio generazionale; contributi fino al 50 per cento delle spese per tributi locali quali Ilia, Tari e Canone unico patrimoniale; abbattimento dei canoni di locazione per un massimo di due anni; contributi per le spese di gestione e funzionamento dell’attività. Nei Comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, gli esercizi di vicinato potranno accedere alle misure del regolamento indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio comunale. Il contributo potrà arrivare a un massimo di 30mila euro per ciascun anno, con percentuali di copertura dal 50 al 60 per cento a seconda della misura.

Turismo, dieci linee di contributo e progetti triennali

Per il settore turistico il regolamento prevede dieci linee contributive, rivolte a strutture ricettive, impianti complementari all’attività turistica, percorsi all’aria aperta, siti Unesco, promozione, eventi e Pro Loco.

«Partivamo da 11 regolamenti diversi che sono stati sintetizzati in un unico documento con l’obiettivo di una netta semplificazione» ha spiegato Bini aggiungendo che «Tra le novità principali vi è il maggior coinvolgimento dei privati negli alberghi diffusi e l’introduzione di un sistema fondato sul finanziamento di progetti triennali per i contributi a beneficio degli Enti pubblici locali per strutture complementari all’attività turistica, quali ad esempio piscine, centri benessere, piste ciclabili, sale polifunzionali, centri congressi, parchi avventura, cavità naturali di interesse turistico. Sono inoltre previste due apposite linee contributive per le Pro loco e le città Unesco, ovvero i Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova» ha concluso Bini.

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini alla seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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