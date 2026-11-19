Per StarTech Trieste è stato nominato il commissario giudiziale che dovrà verificare le condizioni per l’eventuale accesso all’amministrazione straordinaria. La nomina, proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stata comunicata dal Mimit, secondo quanto riferisce l’ANSA.

Per lo stabilimento specializzato in componenti e apparecchiature elettroniche per le telecomunicazioni, dove lavorano oltre 300 persone, si apre una fase di accertamento. L’amministrazione straordinaria non è ancora stata disposta e la nomina non equivale all’approvazione di un piano di rilancio.

La verifica del commissario e la decisione del tribunale

Il commissario giudiziale è chiamato a valutare se esistono i requisiti previsti dalla legge per l’ammissione alla procedura. La decisione sull’eventuale apertura spetta al tribunale: la verifica è un passaggio distinto dalla gestione che seguirebbe a un’ammissione.

L’amministrazione straordinaria è uno strumento previsto per le grandi imprese insolventi con prospettive di recupero, orientato alla conservazione delle attività produttive. Può contemplare percorsi diversi, tra cui la cessione dei complessi aziendali o una ristrutturazione, come spiega un dossier del Senato sulla procedura. Quale soluzione sia praticabile per StarTech resta da stabilire.

Salari e sostegno al reddito

Il 17 novembre si è svolta a Trieste una prima udienza sull’istanza. Fim, Fiom, Uilm, Ugl metalmeccanici e la rappresentanza sindacale aziendale hanno riferito che il tribunale ha acquisito la documentazione e ascoltato le parti.

Le stesse organizzazioni hanno segnalato le difficoltà economiche dei dipendenti legate ai salari non ricevuti. Secondo la loro comunicazione, era stato confermato lo sblocco della quota Inps relativa alle ore di solidarietà; il pagamento era atteso nei giorni successivi, ma la comunicazione non ne attestava l’avvenuto versamento.

Un decreto del ministero del Lavoro del 9 novembre ha inoltre concesso per StarTech la cassa integrazione straordinaria legata ai contratti di solidarietà dal 1° novembre 2026 al 31 gennaio 2027, con pagamento diretto Inps. Il provvedimento non documenta l’avvenuto accredito delle somme attese dai lavoratori.

La crisi e la ricerca di una soluzione industriale

La crisi segue il venir meno dei finanziamenti previsti per il piano industriale. In una risposta alla Camera dell’8 luglio 2026, il Mimit aveva spiegato che un fondo tedesco e finanziatori israeliani avevano annullato i propri impegni, lasciando l’azienda senza risorse adeguate agli investimenti programmati.

Dopo il confronto ministeriale del 21 settembre, la Regione aveva indicato il percorso verso l’amministrazione straordinaria come strada per cercare una reindustrializzazione e tutelare l’occupazione. Ora si attendono gli esiti della verifica del commissario e le successive decisioni del tribunale. Nel frattempo, secondo il Mimit, proseguirà il confronto con Regione, rappresentanze sindacali e datoriali per individuare una soluzione industriale.

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