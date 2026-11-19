TRIESTE – Lo stadio Pino Grezar di Trieste è tornato fruibile il 19 novembre 2026, al termine del primo lotto di ristrutturazione. Alla conferenza stampa organizzata nell’impianto per la conclusione dei lavori è intervenuto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha dichiarato: “Con il termine di questa prima fase dei lavori, lo stadio Grezar di Trieste viene restituito alla comunità e torna fruibile da oggi da parte di atleti, società e appassionati. L’impianto, tra i pochi in Italia a disporre di 8 corsie per l’atletica leggera, si candida a ospitare nel prossimo futuro meeting di rilevanza nazionale e internazionale: eventi in grado di portare in città grandi campioni sportivi e di creare un importante indotto turistico per il territorio”.

Pista e pedane rifatte con 805mila euro del primo lotto

La Regione ha assegnato al Comune di Trieste 2 milioni di euro complessivi tramite lo strumento della concertazione. Per la prima fase sono stati impegnati 805mila euro: i lavori si sono svolti tra aprile e ottobre 2026 e hanno riguardato il rifacimento della pista di atletica e delle pedane, l’allungamento dell’area di rincorsa per il giavellotto e il salto con l’asta e la realizzazione di una nuova pedana per il getto del peso. È stato sistemato un nuovo cordolo in alluminio intorno alla pista; la gabbia per il lancio del disco e del martello è stata smontata e revisionata. Interventi migliorativi hanno interessato anche la corsia interna di allenamento e il sistema di cronometri.

Alla conferenza erano presenti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, l’assessore comunale allo sport Elisa Lodi, i rappresentanti regionali della Federazione atletica leggera (Fidal) e le maestranze coinvolte nei lavori. Roberti ha ricordato il valore dell’atletica leggera come “regina degli sport” e ha sottolineato che la riapertura del Grezar consente di “disporre di una struttura moderna e funzionale in centro città, a beneficio delle associazioni sportive e dei propri tesserati, ma anche di chi si allena in autonomia”.

“Opere di questo tipo – ha aggiunto l’assessore – sono inoltre strategiche per la capacità di generare economia e posti di lavoro per il territorio, con l’impiego di professionisti, imprese e lavoratori per la messa a terra degli interventi”.

Secondo lotto, illuminazione esterna e parapetto per le gradinate

Il secondo lotto prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna del rettilineo principale e l’installazione di un parapetto vetrato antisfondamento per separare il pubblico dagli atleti nelle gradinate.

L’assessore Roberti (a destra) in sopralluogo allo stazio Grezar — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Una veduta delle otto corsie della pista di atletica — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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