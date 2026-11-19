Una tubazione della rete idrica si è rotta nella mattinata di giovedì 19 novembre 2026 a Udine, all’incrocio tra via Ottaviano Tartagna e via Giuseppe Bernardino Bison. L’acqua ha invaso la carreggiata, causando disagi alla circolazione.

Secondo la cronaca dell’intervento pubblicata da Il Friuli, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire i disagi, insieme ai tecnici CAFC per la riparazione.

La riparazione e la viabilità

La direttrice di CAFC, Beatrice Follador, ha dichiarato alla testata che il guasto era stato preso in carico: «La squadra di manutenzione sta già lavorando» e «i tecnici sono a buon punto», nonostante il maltempo.

La cronaca non indica un orario previsto per la conclusione dei lavori né precisa se siano state disposte chiusure o deviazioni. Non sono riportate neppure eventuali interruzioni della fornitura alle abitazioni. L’intervento è finalizzato alla riparazione del guasto e al ripristino della normale viabilità.

Per segnalare perdite o disservizi, CAFC mette a disposizione il numero verde per emergenze e guasti 800 903 939, gratuito da rete fissa e mobile e attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

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