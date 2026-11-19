È partito da Ronchi dei Legionari il nuovo furgone elettrico di BiblioGO!, destinato a trasportare i libri richiesti dai lettori tra le biblioteche della rete. Il mezzo rinnova la logistica dell’interprestito, il servizio che consente di ricevere un volume in una biblioteca diversa da quella che lo possiede.

La partenza inaugurale si è svolta il 19 novembre 2026 dal centro multifunzionale del Consorzio culturale del Monfalconese, in via Mazzini 103. Secondo il resoconto della presentazione del Goriziano, il veicolo è destinato a sostituire quello usato per l’interprestito ed è stato acquistato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, per un investimento di circa 60 mila euro.

Il documento di programmazione del Consorzio indica che nel 2025 la Fondazione aveva approvato un contributo di 59 mila euro per il progetto BiblioGO! Green. Per il 2026 il documento prevedeva l’acquisto del mezzo elettrico e un suo impiego prevalente, se non esclusivo, in alternativa al furgone diesel.

Come chiedere un libro a un’altra biblioteca

Il furgone non inaugura un nuovo prestito: rinnova il trasporto che lo rende possibile. Se un libro si trova in una sede diversa da quella frequentata dal lettore, l’interprestito consente di richiederne il trasferimento nella biblioteca scelta per il ritiro.

Secondo le indicazioni della biblioteca di Monfalcone, il servizio all’interno di BiblioGO! è gratuito. Gli iscritti possono effettuare la richiesta dal catalogo online con le credenziali personali, scegliendo la biblioteca di ritiro, oppure rivolgersi alla biblioteca. Per opere provenienti da sedi esterne alla rete sono invece a carico dell’utente le spese di spedizione e possono aggiungersi altri addebiti.

Nell’elenco regionale pubblicato il 21 ottobre 2026 figurano 26 biblioteche aggregate a BiblioGO!, tra cui quelle di Monfalcone, Ronchi, Grado, Cormòns e Gradisca d’Isonzo. Sono comprese anche sedi fuori dall’Isontino, come Duino Aurisina e Chiopris-Viscone.

Il centro di Ronchi e la ricarica

La partenza è avvenuta dal centro multifunzionale, sede della biblioteca centro sistema. La struttura, spiega il Consorzio, mette a disposizione dei Comuni consorziati e di quelli aderenti alla rete anche un deposito centralizzato per i materiali.

Il furgone sarà ricaricato anche grazie all’impianto fotovoltaico del centro. L’alimentazione elettrica elimina le emissioni allo scarico durante la marcia, ma non equivale da sola a un bilancio ambientale complessivo nullo. Non sono stati indicati tempi di consegna confrontabili prima e dopo l’introduzione del mezzo.

Il presidente del Consorzio, Davide Iannis, ha collegato il primo viaggio al progetto di conservazione e catalogazione del patrimonio ospitato nel centro. Dopo la consegna inaugurale, il nuovo veicolo è destinato alla circolazione dei volumi richiesti attraverso la rete.

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