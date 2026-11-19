Pordenone
Pasiano, morto Emilio Sut: era ricoverato dopo una caduta dalla scala
L’agricoltore di Rivarotta aveva 86 anni ed era in ospedale dal 25 settembre. Al 19 novembre i funerali non erano stati fissati, in attesa delle decisioni degli inquirenti.
È morto il 18 novembre all’ospedale di Udine Emilio Sut, agricoltore di 86 anni di Rivarotta di Pasiano. Era ricoverato in gravi condizioni dal 25 settembre, dopo una caduta da una scala nel giardino di casa, mentre potava un albero.
Secondo la ricostruzione di PordeNews, Sut aveva perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala di tre metri.
Il cordoglio a Rivarotta
Originario di Rivarotta, Sut aveva lavorato nel settore agricolo; i figli conducono un’azienda agricola. Lascia la moglie e quattro figli.
La sindaca di Pasiano, Marta Amadio, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione alla famiglia, ricordando quanto l’accaduto abbia colpito la comunità di Rivarotta.
Le decisioni sui funerali
Al 19 novembre i funerali non erano ancora stati fissati. Secondo quanto riferito da PordeNews, erano attese le decisioni degli inquirenti sull’eventuale autopsia o sul nulla osta alla sepoltura.
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