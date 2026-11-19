FRIULI-VENEZIA GIULIA – Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole unanime su una serie di provvedimenti in materia di salute e assistenza socio-sanitaria presentati dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. Il parere favorevole ha riguardato anche altri cinque provvedimenti in tema di Fondi.

Riccardi ha commentato l’accoglimento delle linee di indirizzo: “È positivo l’accoglimento da parte degli Enti locali delle Linee di indirizzo per l’integrazione nel sistema sociosanitario regionale, un documento che presenta le novità derivanti dalle riforme e dalle scelte strategiche nazionali. Le nuove linee ci consentono di chiarire come queste riforme si inseriscono nei contesti istituzionali e organizzativi territoriali e fornire nuovi strumenti e dispositivi a supporto della programmazione e dei percorsi di presa in carico integrati”.

Fondo famiglia 2026: riparto di 766.500 euro ai servizi sociali comunali

Tra i provvedimenti approvati è stato licenziato il riparto di 766.500 euro del Fondo per le politiche della famiglia per il 2026. Il provvedimento comprende l’adozione di un piano operativo, i criteri per ripartire le risorse ai servizi sociali dei Comuni e l’autorizzazione a presentare l’istanza di ammissione al finanziamento. È stato inoltre approvato l’adeguamento, per il 2027, degli importi derivanti dall’applicazione dei criteri di riparto del Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine (FAP).

Sui criteri per il FAP, Riccardi ha spiegato: “In questo caso – ha spiegato Riccardi – l’obiettivo era quello di apportare correttivi alla sostenibilità della misura, garantire un trattamento uniforme della popolazione, responsabilizzare il territorio rispetto alla gestione delle risorse assegnate e superare una certa disomogeneità territoriale”.

Contributi per persone invalide del lavoro e studenti sordi

Gli ultimi pareri hanno riguardato due regolamenti: uno definisce modalità e termini per presentare le domande e concedere contributi a persone mutilate e invalide del lavoro; l’altro riguarda gli studenti sordi. Quest’ultimo prevede interventi e progetti diretti a compensare le difficoltà di comunicazione e di accesso ai contenuti didattici, sia in ambito scolastico sia in ambito domiciliare.

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