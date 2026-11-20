ANTALYA – Il 19 novembre 2026 l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha partecipato ad Antalya, in Turchia, a Cop31, la 31ª conferenza delle parti aderenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nel suo intervento ha presentato esperienze regionali su prevenzione delle calamità, idrogeno verde e comunità energetiche, indicando nel 2045 l’obiettivo per la neutralità climatica.

«Su temi come la prevenzione delle calamità, l’idrogeno verde e le comunità energetiche, il Friuli Venezia Giulia può contare su diversi esempi virtuosi di collegamento tra ricerca, Amministrazione pubblica e imprese, che possono essere replicati anche in altri territori. Tutte queste esperienze trovano una direzione comune nel progetto Nipoti, il cui nome indica chiaramente l’intenzione di dare alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica una prospettiva intergenerazionale per tutelare il futuro dei nostri successori. Puntiamo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045, cinque anni prima dell’orizzonte europeo del 2050. Questo per noi significa dare continuità a scelte concrete: prevenire le calamità, produrre energia pulita, recuperare spazi inutilizzati e condividere i benefici con i cittadini»

Sul Tagliamento, nuovi modelli per valutare il rischio alluvioni

Nel Padiglione Italia Scoccimarro ha partecipato alla tavola rotonda «Dalla conoscenza all’azione: le esperienze del Friuli Venezia Giulia». Un passaggio dell’intervento ha riguardato la protezione del Tagliamento dal rischio alluvioni, con il richiamo al coinvolgimento dell’idrologo Andrea Rinaldo, già vincitore del «Nobel dell’acqua» (Stockholm Water Prize), e alla collaborazione avviata con l’Università di Padova.

«Gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia, in particolare l’Emilia-Romagna negli ultimi anni, ci impongono di riesaminare le valutazioni del rischio – ha osservato Scoccimarro – . Dobbiamo verificare quanto i modelli costruiti sui dati del passato siano ancora adeguati a rappresentare gli estremi che possiamo attenderci. Sul Tagliamento stiamo lavorando proprio in questa direzione: aggiornare le conoscenze sulle precipitazioni e sulle piene, considerando gli scenari climatici futuri. In questo percorso vogliamo utilizzare anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale per integrare i dati e migliorare la modellistica»

La Valle dell’idrogeno del Nord Adriatico e il polo di Monfalcone

L’assessore ha poi citato il progetto della Valle dell’idrogeno del Nord Adriatico. «Con Slovenia e Croazia abbiamo costruito un progetto transfrontaliero che colloca il Friuli Venezia Giulia tra i territori europei all’avanguardia nello sviluppo dell’idrogeno verde. Mettiamo insieme istituzioni, università, centri di ricerca e imprese per collegare la produzione dell’idrogeno ai suoi impieghi nell’industria e nei trasporti»

«A Monfalcone – ha proseguito Scoccimarro – abbiamo appena inaugurato il polo di Apt Gorizia, dove fotovoltaico, produzione, stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno sono integrati in un unico sito, destinato ad alimentare i nuovi autobus. Questo è il passaggio che più ci interessa: passare dalla ricerca a una filiera concreta, con un utilizzatore individuato. Ed è una collaborazione che supera i confini nazionali, costruendo opportunità comuni»

Fotovoltaico e comunità energetiche: dallo stadio alle abitazioni

Scoccimarro si è soffermato anche sull’implementazione del fotovoltaico e sulla promozione delle Comunità energetiche. Con apposite leggi regionali e strumenti di pianificazione, l’Amministrazione regionale ha accompagnato lo sviluppo delle rinnovabili e la tutela del territorio. L’obiettivo indicato è una copertura diffusa su edifici, complessi industriali e aree dismesse, comprese quelle militari.

Tra gli esempi citati dall’assessore c’è lo stadio «Friuli / Bluenergy Stadium dell’Udinese», che ha definito tra gli impianti più avanzati in Europa per la sostenibilità. «Il fotovoltaico sulla copertura ha consentito, nella fascia monitorata durante una partita, di coprire oltre il 70% dell’energia utilizzata dallo stadio. Inoltre, attraverso la comunità energetica ‘Energia in campo‘, l’energia disponibile può essere condivisa con cittadini e imprese del territorio, generando anche benefici sociali»

«Abbiamo accompagnato questo percorso anche nelle abitazioni» ha concluso Scoccimarro, evidenziando che il contributo regionale del 40%, sommato alla detrazione statale del cinquanta per cento nei casi previsti, ha consentito di coprire fino al novanta per cento della spesa ammissibile per il fotovoltaico. «Abbiamo così aiutato le famiglie a partecipare direttamente alla transizione energetica»

L’assessore Scoccimarro durante il suo intervento a Cop31 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook