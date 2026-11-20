MILANO – Bigliettazione digitale e piattaforme integrate collegano treno e trasporto su gomma in Friuli-Venezia Giulia, con un unico titolo di viaggio; nell’ultimo anno l’utilizzo del trasporto ferroviario è aumentato del 7 per cento, secondo quanto riferito dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Cristina Amirante agli Stati generali del trasporto 2.0 a Milano il 19 novembre 2026.

«Il Friuli Venezia Giulia rappresenta una buona pratica a livello nazionale nell’integrazione tra trasporto ferroviario e su gomma, grazie a un sistema di bigliettazione digitale che consente ai cittadini di utilizzare più mezzi pubblici con un unico titolo di viaggio, meno caro rispetto alla somma dei due biglietti. Un risultato raggiunto attraverso un percorso di sperimentazione e innovazione tecnologica che punta a rendere il trasporto pubblico sempre più semplice, accessibile e attrattivo. E lo sforzo si vede: in questo ultimo anno c’è stato un incremento del 7 per cento dell’utilizzo del trasporto ferroviario».

Amirante è intervenuta nel panel «Bigliettazione digitale e servizi integrati. Dalle piattaforme all’esperienza di viaggio», ospitato nella Sala Biagi di Regione Lombardia. All’evento hanno partecipato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Biglietti giornalieri acquistabili online o direttamente a bordo

«L’aspetto più complesso di questo processo – ha spiegato Amirante – è stato quello della pianificazione iniziale e dell’adeguamento delle tecnologie. Se l’integrazione degli abbonamenti su tratte prestabilite è relativamente semplice, la vera sfida è stata estendere questa possibilità ai biglietti giornalieri, consentendone l’acquisto online o direttamente a bordo attraverso strumenti digitali di uso quotidiano, come lo smartphone».

La piattaforma MaaS unisce treno, autobus, servizi marittimi e bike sharing

Secondo l’assessore, la gestione regionale dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su gomma, ferroviario e marittimo ha favorito l’integrazione, nonostante la presenza di operatori differenti e le complessità tecniche e organizzative. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dalla sperimentazione della piattaforma digitale avviata in occasione di GO! 2025, Capitale europea della cultura. «Abbiamo adottato una tecnologia MaaS, Mobility as a Service, che non si limita alla vendita dei biglietti, ma accompagna il viaggiatore nella scelta della soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze – ha evidenziato Amirante -. La piattaforma permette di combinare gli spostamenti a piedi con il bike sharing, i servizi marittimi, gli autobus urbani ed extraurbani e il treno, seguendo l’utente lungo l’intero percorso, dalla pianificazione fino all’arrivo a destinazione».

L’esperienza sarà ulteriormente sviluppata in vista di Pordenone Capitale italiana della cultura, con l’obiettivo di completare la fase sperimentale e procedere successivamente al lancio definitivo dell’applicazione.

«Come ho avuto modo di indicare nel panel al quale la nostra Regione ha partecipato oggi – ha concluso Amirante – il successo di queste innovazioni dipende anche dalla capacità di informare capillarmente i cittadini e di trasformare l’utilizzo del trasporto pubblico in una buona abitudine. In una regione come la nostra, dove il ricorso ai mezzi collettivi è meno frequente rispetto alle grandi realtà metropolitane, abbiamo investito molto nella comunicazione, dal contatto diretto con le persone ai mass media e ai social network. I risultati sono incoraggianti: l’incremento del 7 per cento dell’utilizzo del trasporto ferroviario registrato quest’anno dimostra che stiamo andando nella direzione giusta, coinvolgendo una platea di utenti sempre più ampia e non soltanto gli studenti».

L’intervento dell’assessore regionale Cristina Amirante agli Stati generali del trasporto a Milano — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

La platea presente agli Stati generali del tyrasporto in programma a Milano — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale Cristina Amirante agli Stati generali dei trasporti di Milano — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’intervento dell’assessore regionale Cristina Amirante agli Stati generali del trasporto a Milano — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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