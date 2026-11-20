Per l’anno scolastico 2026/2027 la Regione ha destinato 2 milioni di euro al rafforzamento del personale Ata, assegnando oltre 101mila ore aggiuntive a 153 istituzioni scolastiche. L’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen ha riferito i dati il 19 novembre 2026, rispondendo in VI Commissione consiliare a un’interrogazione sulle misure regionali a sostegno delle scuole e sul nuovo decreto scuola.

Rosolen ha presentato il decreto come il riconoscimento di un percorso già avviato dalla Regione, sottolineando che gli interventi regionali, secondo la sua valutazione, consolidano un modello costruito nel tempo: “Il decreto scuola riconosce un percorso che il Friuli Venezia Giulia ha avviato già dal 2021, investendo risorse proprie per rispondere alle esigenze concrete degli istituti scolastici. Non siamo quindi di fronte a un primo passo, ma al consolidamento di un modello di intervento costruito negli anni, che dimostra come la nostra Autonomia, quando viene esercitata concretamente, possa produrre risultati e diventare un riferimento anche a livello nazionale”.

Pacchetto Scuola, 13,5 milioni di euro per il triennio 2027-2029

Il decreto autorizza le Regioni a finanziare, con risorse proprie e in aggiunta alle dotazioni statali, personale aggiuntivo per l’organizzazione e la didattica. Rosolen ha ricordato che il Friuli-Venezia Giulia ha già sperimentato questa possibilità con il Pacchetto Scuola e ha spiegato che la misura sarà resa strutturale con la legge di stabilità: “Il provvedimento – ha spiegato Rosolen – autorizza la possibilità per la Regione di finanziare, con risorse proprie e in aggiunta alle dotazioni statali, personale aggiuntivo a supporto dell’organizzazione e della didattica delle scuole. Una possibilità che abbiamo già sperimentato attraverso il Pacchetto Scuola e che intendiamo rendere strutturale con la legge di stabilità. Per il triennio 2027-2029 sono previsti complessivamente 13,5 milioni di euro, superando la necessità di rinnovare annualmente la misura”.

Introdotto nell’anno scolastico 2021/2022 con una dotazione di 3 milioni di euro, il Pacchetto Scuola ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, arrivando a 4,5 milioni per il 2026/2027. Gli interventi riguardano il personale Ata, il sostegno agli alunni con disabilità, i bisogni educativi speciali, i disturbi specifici dell’apprendimento e il potenziamento delle attività motorie e linguistiche. Nel complesso, le risorse regionali destinate all’istruzione sono passate dai 52 milioni di euro del 2018 a oltre 90,8 milioni nel 2026.

Rosolen ha inoltre indicato le possibilità introdotte dal decreto per sostenere le scuole statali con insegnamento bilingue italiano-tedesco: le risorse regionali potranno finanziare contratti a tempo determinato con docenti madrelingua o esperti nell’insegnamento del tedesco. Ha aggiunto: “Anche questo intervento riconosce le specificità linguistiche, culturali e territoriali del Friuli Venezia Giulia e rafforza la capacità della Regione di rispondere alle esigenze del proprio sistema scolastico”.

Personale Ata, le ore aggiuntive e la ripartizione tra i territori

Nel dettaglio, i 2 milioni di euro per il 2026/2027 sono destinati ad aumentare le ore di servizio di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici. Rosolen ha definito essenziale il ruolo del personale Ata nel funzionamento delle scuole e ha precisato: “Il personale Ata – ha sottolineato – è una componente essenziale del funzionamento delle scuole e la Regione è impegnata a rafforzarne concretamente la presenza, integrando con risorse proprie le dotazioni statali. Per l’anno scolastico 2026/2027 abbiamo destinato 2 milioni di euro all’incremento delle ore di servizio di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, assegnando oltre 101mila ore aggiuntive a 153 istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia”.

L’assessore ha confrontato i dati sull’organico di diritto dei collaboratori scolastici con quelli dell’organico di fatto, sostenendo che la riduzione dei posti è stata compensata dalle ore autorizzate in deroga: “È importante considerare – ha precisato Rosolen – il quadro complessivo delle risorse disponibili. A fronte di una riduzione di 52 posti nell’organico di diritto dei collaboratori scolastici, il taglio è stato integralmente compensato attraverso l’organico di fatto. Le ore autorizzate in deroga sono infatti passate dalle 11.520 del 2025/2026 alle 13.422 del 2026/2027, con un incremento di 1.902 ore. L’organico complessivamente assegnato non risulta quindi inferiore a quello dell’anno precedente”.

Ai 4,5 milioni di euro messi a disposizione attraverso il Pacchetto Scuola per il 2026/2027 si aggiungono le 101.343 ore Ata assegnate a 153 istituti. La ripartizione è di 13.825 ore nel territorio goriziano, 26.078 in quello pordenonese, 18.696 nel territorio triestino e 42.744 in quello udinese.

Rosolen ha descritto le ore aggiuntive come un sostegno per la gestione amministrativa e i servizi quotidiani, dalla vigilanza all’assistenza agli alunni, utilizzabile dagli istituti per esigenze organizzative che, secondo l’assessore, non sempre sono soddisfatte dagli organici statali: “Parliamo – ha osservato l’assessore – di un sostegno diretto alle scuole, che permette di rafforzare sia la gestione amministrativa sia i servizi quotidiani, dalla vigilanza all’assistenza agli alunni. Non si tratta di interventi astratti, ma di ore di lavoro aggiuntive che gli istituti possono utilizzare per rispondere a esigenze organizzative concrete, non sempre soddisfatte dagli organici statali”.

Al sostegno regionale si aggiungeranno le risorse autorizzate dal ministero dell’Istruzione e del merito con il decreto 185 del 16 settembre 2026, destinate a contratti aggiuntivi per il personale Ata. Rosolen ha concluso: “La nostra priorità è garantire alle scuole condizioni organizzative adeguate e continuità nei servizi. Continueremo – ha assicurato Rosolen – a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione della Regione per sostenere il lavoro del personale scolastico e rispondere alle necessità degli istituti del Friuli Venezia Giulia”.

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