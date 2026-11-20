TRIESTE – La manovra di bilancio regionale 2027-29 mette a disposizione 6,71 miliardi di euro, 193 milioni in più rispetto all’anno precedente, ed è stata illustrata il 19 novembre in I Commissione integrata. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha definito la finanziaria espansiva e ha affermato: «Mettiamo in campo 6 miliardi e 710 milioni di euro, con un incremento di 193 milioni rispetto alla manovra dell’anno precedente. Si tratta di una finanziaria espansiva che continua a sostenere con forza la spesa corrente, garantendo la piena operatività dei comparti strategici: sanità, enti locali e misure a tutela delle famiglie».

Alla sanità 3.894,4 milioni, 721,3 alle autonomie locali

Le risorse manovrabili ammontano a 6.709,8 milioni di euro, rispetto ai 6.517 milioni del 2026. La quota maggiore, 3.894,4 milioni, è assegnata alla rubrica Salute, politiche sociali e disabilità. Ad Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione vanno 721,3 milioni; a Infrastrutture e territorio 575,9 milioni. Sono inoltre previsti 270,6 milioni per Lavoro, formazione, istruzione e famiglia, 205 milioni per Attività produttive e turismo e 198,5 milioni per Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Risorse manovrabili in crescita di 1,6 miliardi dal 2023

Zilli ha spiegato che la dimensione della manovra permette di proseguire le politiche di spesa del governo regionale in continuità con gli anni recenti. Dal 2023 al 2027, ha evidenziato, le risorse manovrabili sono aumentate di circa 1,6 miliardi. L’assessore ha aggiunto: «La dimensione della manovra consente di proseguire nelle politiche di spesa del governo regionale, in piena continuità con quanto fatto negli anni recenti».

Zilli ha descritto una crescita graduale e prudente della spesa corrente, orientata ai settori in cui è maggiore la presenza dei livelli essenziali delle prestazioni, affiancata da un potenziamento della spesa per investimenti, sia attraverso contributi agli investimenti privati sia con investimenti pubblici diretti. Nelle sue parole: «Alla crescita graduale e prudente della spesa corrente, orientata ai settori nei quali maggiore è la presenza dei livelli essenziali delle prestazioni, affianchiamo un netto potenziamento della spesa di investimento, intesa sia come contributo all’investimento privato sia come investimento pubblico diretto».

Dal 2023 a oggi le risorse di parte corrente destinate agli enti locali sono cresciute di oltre il 23 per cento, tra l’incremento del Fondo unico comunale e la riduzione del contributo alla finanza pubblica. Nello stesso periodo, lo stanziamento finale annuo per la spesa di investimento è raddoppiato: dai 1.450 milioni del 2021 è passato a 2.831 milioni nel 2025.

L’assessore ha sostenuto che la Regione ha perseguito un impiego responsabile delle risorse, mantenendo flessibilità nel bilancio e sostenendo l’economia con politiche di investimento. Ha inoltre richiamato il riequilibrio in pochi anni del finanziamento del sistema sanitario regionale, favorito da una programmazione più chiara e pluriennale, e le iniziative a sostegno della famiglia e della maternità e per salvaguardare il reddito delle persone anziane. Zilli ha dichiarato: «Abbiamo perseguito un impiego responsabile delle risorse, che mantenesse flessibilità nel bilancio e sostenesse l’economia regionale con adeguate politiche di investimento. In pochi anni il finanziamento del sistema sanitario regionale si è riequilibrato, avvantaggiandosi di una programmazione più chiara e di durata pluriennale. Significative sono state, infine, le iniziative a sostegno della famiglia, della maternità, nonché volte a salvaguardare il reddito delle persone anziane».

Zilli ha richiamato anche l’aggiornamento congiunturale delle economie regionali pubblicato dalla Banca d’Italia, che indica una crescita dello 0,9 per cento su base annua. Secondo l’aggiornamento, risultano più dinamici i settori sostenuti dagli investimenti pubblici, come le costruzioni, e il turismo, ambito nel quale la Regione ha concentrato un particolare sforzo di promozione e investimento.

Zilli ha concluso che la programmazione degli investimenti, confermata nella legge di stabilità, può contribuire a consolidare la crescita economica, sostenuta sia dall’intervento pubblico sia dall’iniziativa privata. Ha indicato come priorità la garanzia dei settori essenziali di intervento dell’amministrazione regionale, nel rispetto del rigore e della responsabilità contabile. Nelle sue parole: «Una solida programmazione degli investimenti, confermata anche in questa legge di stabilità, rappresenta un’opportunità fondamentale per consolidare il trend di crescita della nostra economia, sostenuta sia dall’intervento pubblico sia dall’iniziativa privata. La nostra priorità resta quella di garantire, con il consueto rigore e la massima responsabilità contabile, tutti i settori essenziali di intervento sviluppati dall’amministrazione regionale», ha concluso Zilli, ricordando l’attenzione riservata al sistema sanitario e sociale, alle politiche per le famiglie, alla tutela dell’ambiente e alle infrastrutture, con particolare riguardo alla prevenzione e mitigazione dei rischi in un territorio dal fragile equilibrio geologico.

L’iter prosegue con l’esame nelle Commissioni competenti, in vista della discussione e dell’approvazione definitiva, prevista per dicembre 2026.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli interviene in I Commissione integrata a Trieste illustrando la manovra 2027-29 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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