Una donna di 78 anni è morta dopo essere uscita di strada con la propria auto in via Primo Maggio, a Martignacco, in provincia di Udine. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 novembre 2026.

Secondo la ricostruzione del Messaggero Veneto, la donna era alla guida quando ha perso il controllo della vettura, che è uscita dalla carreggiata. I soccorsi non sono riusciti a salvarla.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i vigili del fuoco di Udine. Le cause dell’uscita di strada sono al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire le circostanze dell’incidente.

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