Cronaca & AttualitàUdine
Martignacco, auto fuori strada in via Primo Maggio: morta una donna di 78 anni
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 19 novembre. Sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco di Udine; le cause sono al vaglio delle forze dell’ordine
Una donna di 78 anni è morta dopo essere uscita di strada con la propria auto in via Primo Maggio, a Martignacco, in provincia di Udine. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 novembre 2026.
Secondo la ricostruzione del Messaggero Veneto, la donna era alla guida quando ha perso il controllo della vettura, che è uscita dalla carreggiata. I soccorsi non sono riusciti a salvarla.
I soccorsi e gli accertamenti
Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e i vigili del fuoco di Udine. Le cause dell’uscita di strada sono al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire le circostanze dell’incidente.
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