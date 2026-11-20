L’assessore regionale alle Autonomie locali con delega ai Corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, ha incontrato i 28 giovani impegnati nella 26ª edizione del corso per i discendenti di famiglie italiane nel mondo, organizzato da Mib School of Management.

Nel corso dell’incontro, Roberti ha affermato: “Il corso ‘Origini Italia‘ di Mib Trieste consente a numerosi ragazzi di origine italiana, sparsi per il mondo, di seguire un percorso di alta formazione in campo manageriale e di diventare essi stessi, con i loro progetti, un ‘ponte commerciale’ per le esportazioni delle imprese locali verso i loro Paesi d’adozione. È positivo, inoltre, come molti di essi decidano in seguito di trasferirsi in Friuli Venezia Giulia e di continuare a lavorare per le aziende in cui hanno svolto lo stage. La Regione conferma il proprio sostegno a questa iniziativa, che non è mai mancato sin dalla prima edizione”.

Il programma, intitolato “Origini Italia in export management e sviluppo imprenditoriale”, è organizzato da Mib Trieste School of Management con la direzione di Stefano Pilotto. I partecipanti, tutti discendenti di emigrati italiani nel mondo, acquisiscono competenze gestionali di alto livello e hanno la possibilità di ricongiungersi con le proprie radici. Il percorso mette inoltre a disposizione delle aziende del territorio professionisti qualificati per l’internazionalizzazione.

Lezioni manageriali a Trieste e stage nelle aziende nel 2027

L’edizione 2026 è iniziata il 4 novembre con la sessione teorica, in corso negli spazi di Mib Trieste fino al 23 dicembre, con lezioni intensive su materie manageriali. Nei primi mesi del 2027 si terranno gli stage formativi in aziende del territorio regionale e nazionale. Durante gli stage i partecipanti prepareranno un progetto di esportazione indirizzato al proprio mercato di riferimento.

Origini Italia, 16 partecipanti hanno antenati in Friuli-Venezia Giulia

Dei 28 partecipanti di quest’anno, 16 discendono da antenati del Friuli-Venezia Giulia e gli altri 12 hanno radici in altre parti d’Italia. Sono rappresentati sette Paesi: Australia, Sudafrica, Canada, Venezuela, Uruguay, Brasile e Argentina.

Un momento dell’incontro con i ragazzi del corso Origini Italia 2026 — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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