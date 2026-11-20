Animali
Animali vaganti in FVG, ARCS cerca operatori per due lotti: interesse entro il 30 novembre
L’indagine di mercato riguarda la cattura degli animali e i servizi collegati. Per i lotti 3 e 4 è indicato un valore stimato complessivo di 140 mila euro.
L’Azienda regionale di coordinamento per la salute, ARCS, cerca operatori interessati a due lotti del servizio di cattura degli animali vaganti e dei servizi collegati in Friuli-Venezia Giulia. Secondo la scheda dell’indagine di mercato pubblicata da AvvisaGare, le manifestazioni di interesse scadono il 30 novembre 2026 alle 12.
La ricerca riguarda i lotti 3 e 4 della procedura 15SER011.1. È una fase preliminare: la manifestazione di interesse non equivale a un affidamento concluso e non indica chi svolgerà il servizio.
Il valore dei lotti e il termine del servizio
La scheda riporta un valore stimato complessivo di 140 mila euro: 50 mila per il lotto 3 e 90 mila per il lotto 4. Nell’oggetto dell’indagine è indicato il 30 settembre 2027 come termine del servizio.
La scheda non dettaglia le prestazioni comprese in ciascun lotto né i territori esatti interessati. I documenti della procedura sono indicati sulla piattaforma regionale e AppaltiFVG.
Il precedente affidamento
Una determinazione ARCS del 27 marzo 2026 aveva disposto l’affidamento dei due lotti al COSM Consorzio Operativo Salute Mentale per l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. L’allegato indicava il 31 dicembre 2026 come termine, fatta salva la possibilità di una conclusione anticipata alle condizioni previste dall’atto.
Il documento di marzo riguarda una fase precedente: non definisce da solo il perimetro, i requisiti o le prestazioni del nuovo avviso.
Dopo la manifestazione di interesse
L’indagine serve a raccogliere l’interesse degli operatori per la successiva procedura. Gli eventuali passaggi successivi potranno stabilire se e a chi affidare i servizi; l’avviso non annuncia un cambio di gestione già avvenuto.
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