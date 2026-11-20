La nuova piscina terapeutica Acquamarina di Trieste potrebbe andare in cantiere prima di Pasqua 2027, se la gara partirà a gennaio. È la prospettiva indicata dal sindaco Roberto Dipiazza il 19 novembre: per chi attende la struttura, il riferimento riguarda l’avvio dei lavori, non l’apertura, per la quale non è stata indicata una data.

Durante una diretta, come riporta il resoconto dell’intervento di Dipiazza pubblicato da Trieste Cafe, il sindaco ha detto: «Se facciamo la gara in gennaio, potrebbero partire i lavori prima di Pasqua». Nel 2027 la ricorrenza cade il 28 marzo.

La gara e il calendario ancora da definire

Dipiazza ha riferito che il progetto è già approvato e ha richiamato un passaggio in giunta del giorno precedente. L’avvio del cantiere resta però una previsione condizionata ai tempi della procedura, non una scadenza già fissata.

La gara ipotizzata per gennaio riguarda la fase successiva a quella di progettazione. Una determina comunale del 2025 aveva avviato una procedura per affidare la progettazione integrata, finalizzata alla successiva concessione per la ricostruzione e la gestione della piscina.

Il progetto della nuova Acquamarina è stato presentato nel marzo 2026. Allora l’amministrazione aveva prospettato la gara per la realizzazione e la gestione entro l’estate o l’autunno; a novembre il sindaco ha indicato invece gennaio 2027 come possibile riferimento.

La ricostruzione dopo il crollo del 2019

La vecchia Acquamarina è diventata inagibile dopo il crollo della copertura nel luglio 2019. Prima della chiusura, ricorda un atto del Comune sulla ricostruzione, offriva attività sanitarie e fisiocure in acqua di mare riscaldata, oltre a servizi rivolti anche a persone con disabilità e anziani.

La struttura è stata demolita e la nuova piscina è prevista nello stesso sito. Il progetto presentato a marzo comprende vasche alimentate con acqua di mare per diverse attività terapeutiche. Nella quinta variazione del programma comunale dei lavori pubblici 2026-2028, la realizzazione della nuova piscina figura per un importo complessivo di 16 milioni di euro.

Il prossimo passaggio indicato dal sindaco è la gara. Nell’intervento del 19 novembre non sono stati precisati né la durata dei lavori né il giorno di apertura della piscina.

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