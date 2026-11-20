Un incontro pubblico sul randagismo e sulle responsabilità nella tutela degli animali è in programma a Valvasone Arzene venerdì 27 novembre 2026 alle 18.30, nella Sala Roma di piazza Mercato 2. Lo organizza Enpa Pordenone; l’ingresso è libero.

L’iniziativa, annunciata dall’associazione con il titolo «Randagismo: doveri e responsabilità», intende favorire il confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini sui rispettivi ruoli nella protezione degli animali. Ha il patrocinio del Comune di Valvasone Arzene.

Relatori e saluti istituzionali

Tra i relatori sono previsti l’avvocata Alessandra Marchi; Eriberta Ros, presidente dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Pordenone; Elisabetta Argentieri, medico veterinario dirigente dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale; e Nicola D’Agostino dell’associazione «Mi fido di te». Modererà Alessandra Bronzi.

Sono annunciati anche i saluti dell’assessore regionale Riccardo Riccardi, dei consiglieri regionali Markus Maurmair e Simone Polesello e del sindaco di Valvasone Arzene, Fulvio Avoledo.

Cani smarriti: denuncia e microchip

Le responsabilità richiamate dall’incontro riguardano anche i detentori. La Regione ricorda che lo smarrimento di un cane già registrato deve essere denunciato dal detentore al Comune di residenza entro cinque giorni.

La lettura del microchip può aiutare a risalire al detentore: può essere effettuata dai servizi veterinari pubblici o dagli ambulatori privati dotati di lettore. Le indicazioni sono disponibili nella pagina regionale sulla registrazione e l’identificazione dei cani.

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