CalcioUdine
Udinese-Südtirol Primavera, la partita del 21 novembre in diretta su YouTube
La Lega B trasmetterà la gara della nona giornata di Primavera 2. L’Udinese indica le 11 come orario d’inizio, mentre il calendario della Lega riporta le 14.30.
La Primavera dell’Udinese affronterà il Südtirol sabato 21 novembre nella nona giornata del girone A di Primavera 2. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube: lo ha annunciato l’Udinese, spiegando che l’incontro è stato scelto dalla Lega B per il proprio canale.
Resta però una differenza sull’orario: il club bianconero indica le 11, mentre il calendario della Lega B riporta le 14.30. Il programma pubblicato da MondoPrimavera colloca la gara al Tavagnacco Stadium, a Tavagnacco, in provincia di Udine.
Dove seguire la partita
La diretta annunciata dall’Udinese sarà disponibile sul canale YouTube della Lega B.
La ripresa del campionato
La squadra allenata da Julio Gutierrez torna in campionato dopo la sosta. L’11 novembre la Primavera ha disputato un’amichevole contro la prima squadra della Sangiorgina, conclusa 1-0 per gli avversari. Nell’occasione l’Udinese ha impiegato anche giocatori che avevano trovato meno spazio e alcuni elementi dell’Under 17.
Dopo la sfida con il Südtirol, il calendario prevede per i bianconeri la trasferta contro il Lecco, sabato 28 novembre.
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