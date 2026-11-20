FAGAGNA – A Fagagna è previsto il progetto per una nuova Stazione forestale nell’area dell’Oasi dei Quadris: il piano prevede la demolizione e la ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato esistente di proprietà comunale. Per l’opera sono già disponibili a bilancio 1,5 milioni di euro. Il progetto è stato al centro dell’incontro del 19 novembre 2026 in Municipio tra l’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Chiarvesio.

«La realizzazione di una nuova Stazione forestale in un’area di così elevato pregio naturalistico rappresenta un investimento importante sia per la tutela del territorio sia per il rafforzamento dei servizi di presidio ambientale. Oggi abbiamo raggiunto un accordo per acquisire in diritto di superficie una nuova area individuata e messa a disposizione dal Comune, sulla quale sorge un vecchio stabile che sarà demolito per lasciare spazio alla nuova struttura. La Regione supporterà inoltre il Comune, che ha già ricevuto un contributo dalla Direzione Attività produttive per realizzare un parcheggio di circa 80 posti auto e migliorare la fruibilità dell’intero complesso naturalistico. L’intervento consentirà così di realizzare una struttura moderna, funzionale e sostenibile, pienamente integrata nel contesto dell’Oasi dei Quadris». Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, a margine dell’incontro.

L’accordo riguarda l’acquisizione in diritto di superficie di una nuova area individuata e messa a disposizione dal Comune, dove si trova il fabbricato da demolire. Callari ha spiegato che le valutazioni tecniche hanno ritenuto la demolizione e ricostruzione più vantaggiosa dell’adeguamento di un edificio esistente in un’altra area, anch’essa di proprietà comunale: la scelta è stata valutata più conveniente sia sul piano economico sia rispetto alle esigenze funzionali. «Le valutazioni tecniche – ha spiegato Callari – hanno evidenziato come la demolizione e ricostruzione rappresentino la soluzione più vantaggiosa rispetto all’adeguamento dell’edificio esistente in un’altra area sempre di proprietà comunale, sia sotto il profilo economico sia per le esigenze funzionali della struttura che sarà progettata per rispondere alle necessità operative del personale forestale e realizzata secondo elevati standard di efficienza energetica, con tecnologie e impianti alimentati da fonti rinnovabili».

L’assessore ha inoltre richiamato la volontà di valorizzare l’area naturalistica e avifaunistica, designata come Sito di importanza comunitaria. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio promosso dal Comune per valorizzare l’Oasi dei Quadris e consolidarne il ruolo di polo naturalistico, turistico e didattico. «L’opera, per la quale sono già disponibili a bilancio 1,5 milioni di euro, si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’Oasi dei Quadris promosso dal Comune, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo di polo naturalistico, turistico e didattico. La nuova sede della Forestale – ha concluso Callari – rappresenta un tassello strategico di questo percorso, perché mette in relazione il presidio ambientale con la salvaguardia e la fruizione di un patrimonio naturalistico di grande valore».

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