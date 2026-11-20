Alcuni treni tra Venezia e Trieste saranno cancellati, deviati o sostituiti da autobus per lavori sulla linea dalle 23 di venerdì 20 alle 5 di lunedì 23 novembre 2026. Le modifiche riguardano Regionali e servizi a lunga percorrenza: per chi viaggia possono cambiare orari, percorso e fermate.

L’avviso di Trenitalia sulle modifiche alla circolazione precisa che le variazioni possono iniziare prima o proseguire dopo la fascia programmata per i lavori. Il cantiere si sovrappone in parte a uno sciopero ferroviario nazionale, che può comportare ulteriori cambiamenti.

Frecciarossa, Intercity e Regionali: le modifiche

Alcuni Frecciarossa delle relazioni tra Trieste e Roma, Napoli, Milano o Torino sono cancellati tra Trieste e Venezia Mestre, fermano anche a Venezia Santa Lucia e cambiano orario.

Per gli Intercity Roma-Trieste sono previste modifiche di orario, anche con partenze anticipate, variazioni di percorso, soppressione di alcune fermate intermedie o tempi di viaggio più lunghi. È previsto un servizio sostitutivo con bus Intercity tra Trieste Airport e Venezia Mestre.

Per alcuni Regionali tra Venezia, Portogruaro e Trieste sono previste cancellazioni e sostituzioni con autobus. Le modifiche dipendono dalla singola corsa.

Dove fermano i bus sostitutivi

A Trieste Centrale i bus sostitutivi in partenza utilizzano la fermata della linea 51 in largo Città di Santos; quelli in arrivo fermano in viale Miramare, alla fermata delle linee 6 e 8. A Trieste Airport il punto indicato è la posizione 8 dell’autostazione.

A Latisana-Lignano-Bibione i bus degli Intercity fermano all’autostazione, all’uscita sul retro della stazione ferroviaria; quelli dei Regionali nel piazzale esterno. A Venezia Santa Lucia la fermata indicata è quella Busitalia di piazzale Roma; a Mestre è la fermata ACTV di piazzale Favretti. L’avviso di Trenitalia riporta anche gli altri punti lungo la linea.

Gli orari dei bus possono variare per il traffico e l’accesso è limitato ai posti disponibili. Sono ammesse le biciclette pieghevoli riposte in borsa nel vano bagagli, ma non le altre biciclette, i mezzi di micromobilità elettrica e gli animali di grossa taglia. Il cane da assistenza è sempre ammesso.

Il cantiere e lo sciopero sono eventi distinti

Rete Ferroviaria Italiana ha programmato la sospensione della circolazione tra Venezia Mestre e San Donà di Piave dalla mezzanotte di sabato 21 alle 5 di lunedì 23 novembre. L’interruzione serve a completare la variante ferroviaria tra Quarto d’Altino e Meolo, con l’attivazione del secondo binario sul nuovo tracciato; il primo era stato attivato a maggio.

Il cantiere si sovrappone in parte allo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato dalle 21 del 20 alle 20 del 21 novembre. I due eventi sono distinti: durante l’astensione i treni possono subire ulteriori variazioni o cancellazioni, anche prima dell’inizio o dopo la conclusione dello sciopero. Trenitalia mette a disposizione gli elenchi dei servizi garantiti.

Variazioni anche dopo la riapertura

Le modifiche non si esauriscono necessariamente con la riapertura della tratta: una tabella di RFI per i giorni successivi indica variazioni d’orario per alcuni Regionali fino al 28 novembre, con date diverse secondo la corsa.

Prima di partire è opportuno controllare il singolo collegamento, le eventuali tratte in bus e le fermate sui canali di vendita e assistenza di Trenitalia o in biglietteria. Trenitalia indica che i suoi canali di vendita sono aggiornati.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook