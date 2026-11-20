TRIESTE – Il 19 novembre 2026, al convegno Dalle miniere di Cave del Predil e Idrija ai siti industriali e portuali di Trieste. Conoscenza, monitoraggio e innovazione per le decisioni ambientali, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha inviato ai partecipanti un messaggio sulla necessità di fondare le scelte ambientali su dati scientifici solidi e di tradurre la conoscenza in risultati concreti. Il convegno è stato organizzato da Arpa Fvg.

«Di fronte alle nuove sfide poste dalle direttive europee (non sempre condivisibili) e dai cambiamenti climatici, la solidità dei dati scientifici è la condizione indispensabile per compiere scelte pubbliche trasparenti e sostenibili in campo ambientale. È altrettanto fondamentale che la conoscenza si traduca, successivamente, in visione e risultati concreti. Come Regione siamo convinti che il recupero del suolo, attraverso la riqualificazione delle aree inquinate, sia una delle chiavi per il futuro: risanare e rigenerare spazi compromessi significa creare sviluppo senza consumare nuovo suolo. Per riuscirci occorre sburocratizzare, garantire tempi certi e generare un reale valore aggiunto per chi sceglie di investire sul nostro territorio».

Nel contesto delle sfide ambientali legate alla gestione dei siti contaminati, alla tutela delle acque sotterranee e al recupero di aree industriali, Arpa Fvg ha contribuito a raccogliere e interpretare i dati necessari a definire strategie di risanamento efficaci e sostenibili.

La reindustrializzazione dell’ex Ferriera di Servola come esempio di risanamento

Scoccimarro ha indicato come esempio virtuoso il progetto di reindustrializzazione nell’area ex Ferriera di Servola. «È la prova concreta – ha sostenuto il rappresentante della Giunta – di come si possa assicurare il ripristino ambientale tutelando, al tempo stesso, salute e lavoro. Un risultato reso possibile anche grazie a procedimenti amministrativi d’esempio, capaci di sbloccare situazioni attese da decenni senza mai fare passi indietro sulla qualità della tutela ambientale».

Il ricordo di Laura Schiozzi e il suo ruolo nelle opere ambientali

La conferenza era dedicata alla memoria di Laura Schiozzi, storica dirigente di Arpa Fvg, scomparsa prematuramente. Scoccimarro ne ha ricordato il ruolo in operazioni complesse: dal superamento degli ostacoli del Sito di interesse nazionale alla storica riconversione dell’area a caldo della Ferriera, fino all’efficientamento del depuratore cittadino.

«Laura incarnava pienamente quel cambio di paradigma che deve guidare ogni giorno Arpa e la Regione – ha ricordato Scoccimarro – . Non un ente percepito come ostile o orientato soltanto a imporre divieti, ma un alleato autorevole, capace di accompagnare il territorio e trovare soluzioni concrete nel rigoroso rispetto delle regole. La sua competenza, la sua autentica passione e la sua profonda umanità restano un’eredità viva e un modello per tutti noi».

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