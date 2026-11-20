Il Comune di Udine ha pubblicato una mappa interattiva degli alberi monumentali di proprietà comunale, che permette a cittadini e visitatori di individuare gli esemplari tutelati. La novità è la cartografia: non è stato annunciato un nuovo censimento.

Nella notizia del 19 novembre 2026, il Comune spiega che la mappatura recepisce l’elenco regionale approvato il 7 luglio 2025.

Come consultare la mappa

La mappa degli alberi monumentali comunali è disponibile su Google My Maps e può essere usata per orientarsi tra le zone della città prima di una visita.

La cartografia riguarda il patrimonio comunale: non rappresenta necessariamente tutti gli alberi monumentali presenti a Udine, indipendentemente dalla proprietà. La presenza di un esemplare in un elenco non implica inoltre che l’area in cui si trova sia liberamente accessibile.

Dal Castello al Parco Cormor: gli esemplari nell’elenco regionale

Per conoscere gli alberi censiti nel territorio cittadino si può consultare anche l’elenco regionale aggiornato nel 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’11 novembre. Le schede indicano, tra le altre informazioni, località, specie, dimensioni e criteri di monumentalità.

Per il Castello di Udine l’elenco registra due cedri dell’Himalaya e un bagolaro; ai Giardini Ricasoli compaiono cedri e una farnia. Tra gli altri luoghi figurano il Parco Cormor, con un pioppo nero, e via Francesco Urbanis, con un albero della canfora. Questi esempi provengono dall’elenco regionale, che ha un ambito più ampio della sola proprietà comunale.

La tutela e l’aggiornamento dei dati

Un albero può essere riconosciuto come monumentale non soltanto per età o dimensioni: tra i criteri figurano anche la forma, la rarità botanica e il valore paesaggistico o storico. Gli esemplari riconosciuti sono soggetti a una disciplina di tutela nazionale e regionale.

Il Comune indica il 2025 come riferimento della mappa. La Regione ha successivamente approvato l’aggiornamento degli elenchi per il 2026, pubblicato l’11 novembre. Non è stato indicato se o quando la cartografia comunale sarà allineata al nuovo elenco; per consultare i dati regionali del 2026 è disponibile il Bollettino ufficiale.

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